रणजी ट्रॉफी 2025-26: रिंकू सिंह ने जड़ा 8वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही रिंकू की पारी और साझेदारी? आंध्र प्रदेश की ओर से अपनी पहली पारी में बनाए गए 470 रन के जवाब में उत्तर प्रदेश को 146 रन तक 3 झटके लग चुके थे। उसके बाद रिंकू बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन उनके सामने भी 2 और विकेट गिर गए। ऐसे में उन्होंने आराध्य यादव (17) के साथ 42 और विपराज निगम (42) के साथ 112 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 2 छक्कों से अपना शतक पूरा किया।

करियर कैसा रहा है रिंकू का प्रथम श्रेणी करियर? रिंकू ने 2016 में हैदराबाद क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था। वह अब तक 51 मैचों की 73 पारियों में लगभग 55 की औसत से 3,400 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक के अलावा 22 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 163 रन का रहा है। वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2 वनडे में 55 रन और 34 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 550 रन भी बना चुके हैं।