किरण नवगिरे ने जड़ा महिला टी-20 इतिहास का सबसे तेज शतक, सोफी डिवाइन को पछाड़ा

महाराष्ट्र क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज किरण नवगिरे ने महिला टी-20 क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ते हुए बड़ा रिकार्ड कायम किया है। उन्होंने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को महिला टी-20 ट्रॉफी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ​​नवगिरे ने 34 गेंदों में शतक जड़ा और 35 गेंदों पर 106 रनों की शानदार पारी खेली। उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत महाराष्ट्र ने नागपुर में पंजाब क्रिकेट टीम को 8 ओवर शेष रहते हरा दिया।

जीत नवगिरे के शतक से महाराष्ट्र ने दर्ज की आसान जीत मैच में पंजाब क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में महाराष्ट्र ने नवगिरे के शतक की बदौलत 111 रन के स्कोर में केवल 8 ओवर में ही 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। नवगिरे अपनी पारी में 35 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके और 7 छक्कों की मदद से 106 रन बनाकर नाबाद रही। नवगिरे की बल्लेबाजी के सामने पंजाब की सभी गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आईं।

रिकॉर्ड नवगिरे ने सोफी डिवाइन को पछाड़ा नवगिरे की पारी ने सोफी डिवाइन के सबसे तेज महिला टी-20 शतक के पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की इस क्रिकेटर ने जनवरी 2021 में वेलिंगटन के लिए ओटागो के खिलाफ खेलते हुए 36 गेंदों में शतक बनाया था। नवगिरे की पारी के दौरान स्ट्राइक रेट 302.86 की रही। ऐसे में वह 300 से अधिक की स्ट्राइक रेट से टी-20 शतक जड़ने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

जानकारी नवगिरे की पारी से महाराष्ट्र ने बनाया यह खास रिकॉर्ड नवगिरे के शतक के बाद महाराष्ट्र ने 8 ओवर में 113 रन बनाए। यह महिला टी-20 में व्यक्तिगत शतक के बाद सबसे छोटा टीम स्कोर है। इससे पहले CSA टी-20 मैच में एनेरी डर्कसन (106) के शतक के बाद टीम ने 123 रन बनाए थे।

परिचय काैन हैं किरण नवगिरे? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मिरे निवासी नवगिरे ने पहली बार 2022 महिला टी-20 ट्रॉफी के दौरान सबका ध्यान खींचा था। उन्होंने नागालैंड के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 35 छक्के लगाए थे। वह 76 गेंदों पर 162 रन बनाकर टी-20 मैच में 150 से अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थीं। अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद वह अक्टूबर 2022 के महिला एशिया कप के बाद से राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं रही हैं।