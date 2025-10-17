रणजी ट्रॉफी 2025-26: रजत पाटीदार ने जड़ा पहला प्रथम श्रेणी दोहरा शतक, जानिए उनके आंकड़े

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे रजत पाटीदार ने पंजाब क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ा। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 16वां शतक और पहला दोहरा शतक रहा है। उनकी इस पारी की मदद से मध्य प्रदेश ने पंजाब के खिलाफ पहली पारी में 270 से अधिक रन की बढ़त बना ली है। आइए पाटीदार की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी कैसी रही पाटीदार की पारी और साझेदारी? मैच के पहले दिन पंजाब की पहली पारी के 232 रन पर सिमटने के बाद मध्य प्रदेश को 98 रन तक 3 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए पाटीदार ने वेंकटेश अय्यर (73) के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन करते हुए अपना शतक पूरा किया। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने सारांश जैन (30) और मोहम्मद राशिद खान के साथ अहम साझेदारी कर अपना दोहरा शतक पूरा किया। वह अब तक 26 चौके जड़ चुके हैं।

जानकारी दलीप ट्रॉफी फाइनल में भी पाटीदार ने लगाया था शतक पाटीदार इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने हुए दलीप ट्रॉफी फाइनल में सेंट्रल जोन की कप्तानी करते हुए अपनी पहली पारी में 101 रन बनाए थे। उनकी टीम ने खिताब जीता था।

करियर कैसा रहा है पाटीदार का प्रथम श्रेणी करियर? पाटीदार ने 2015 में बड़ौदा क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी करिया का आगाज किया था। वह अब तक 73 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसकी 124 पारियों में 5,400 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 16 शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी 3 टेस्ट मैचों में कुल 63 रन बनाए हैं। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2024 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था।