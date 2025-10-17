LOADING...
महिला वनडे विश्व कप इतिहास में की गई सबसे बड़ी साझेदारियां, शीर्ष पर है यह जोड़ी
एलिसा हीली और फोबे लिचफील्ड के बीच नाबाद 202 रन की साझेदारी हुई है (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन भारत शर्मा
Oct 17, 2025
01:10 pm
क्या है खबर?

महिला वनडे विश्व कप 2025 के 17वें मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को 10 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश से मिले 199 रन के लक्ष्य को कंगारू टीम ने कप्तान एलिसा हीली (113*) और फोबे लिचफील्ड (84*) की पारियों से 24.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए नाबाद 202 रन की साझेदारी हुई। आइए महिला वनडे विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारियों पर नजर डालते हैं।

#1

टैम्सिन ब्यूमोंट और सारा टेलर - 275 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2017

सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की टैम्सिन ब्यूमोंट और सारा टेलर के नाम दर्ज है। दोनों ने विश्व कप 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 275 रन की साझेदारी निभाई थी। मैच में ब्यूमोंट ने 145 गेंदों में 148 और टेलर ने 104 गेंदों में 147 रन की पारी खेली थी। इससे इंग्लिश टीम ने 373/5 का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में प्रोटियाज टीम 305/9 रन ही बना पाई थी।

#2

हैडी टिफन और सूजी बेट्स - 262 बनाम पाकिस्तान, 2009

सूची में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की हैडी टिफन और सूजी बेट्स की जोड़ी दूसरे नंबर पर हैं। दोनों ने विश्व कप 2009 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 262 रन की साझेदारी निभाई थी। टिफन ने 128 गेंदों में 100 और बेट्स ने 105 गेंदों में 168 रन की पारी खेली थी। इससे कीवी टीम ने 373/7 का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में पाकिस्तानी टीम 150 रन पर ही सिमट गई थी।

#3

लिन थॉमस और एनिड बेकवेल - 246 बनाम अंतरराष्ट्रीय एकादश, 1973

इस सूची में इंग्लैंड की पूर्व सलामी बल्लेबाज लिन थॉमस और एनिड बेकवेल की जोड़ी तीसरे नंबर पर हैं। दोनों ने विश्व कप 1973 में अंतरराष्ट्रीय एकादश टीम के खिलाफ पहले विकेट के लिए 246 रन की साझेदारी निभाई थी। मैच में थॉमस ने 134 और बेकवेल ने 101 रन की पारी खेली थी। इससे इंग्लिश टीम ने 258/1 का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में अंतरराष्ट्रीय एकादश की टीम 128/8 का ही स्कोर बना पाई थी।

#4

लिंडसे रीलर और रूथ बकस्टीन - 220 बनाम नीदरलैंड, 1988

इस सूची में ऑस्ट्रेलिया टीम की पूर्व सलामी बल्लेबाज लिंडसे रीलर और रूथ बकस्टीन की जोड़ी चौथे नंबर पर हैं। दोनों ने विश्व कप 1988 में नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले विकेट के लिए 220 रन की साझेदारी निभाई थी। मैच में रीलर ने 143 और बकस्टीन ने 100 रन की पारी खेली थी। इससे कंगारू टीम ने 284/1 का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में नीदरलैंड की टीम केवल 29 रन पर ऑलआउट हो गई थी।