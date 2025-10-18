रणजी ट्रॉफी 2025-26: मोहम्मद शमी ने फिटनेस पर उठे सवालों के बीच चटकाए 7 विकेट

स्टार भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 की धमाकेदार शुरुआत की है। बंगाल क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले मैच में 7 विकेट चटकाए। यह प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब उनकी फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हाल के महीनों में कथित तौर पर खराब शारीरिक फिटनेस के कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर रखा गया था।

गेंदबाजी मैच में कैसा रहा शमी का प्रदर्शन? मैच की पहली पारी में शमी ने 14.5 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत उत्तराखंड की टीम 213 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में बंगाल ने 323/10 का स्कोर बनाकर भारी बढ़त हासिल कर ली। शमी ने अपनी दूसरी पारी में (24.4 ओवर में 38 रन देकर 4 विकेट) 4 विकेट हॉल लिया और उत्तराखंड की टीम 265 रन पर आउट हो गई। बंगाल को जीत के लिए 156 रन चाहिए।

करियर कैसा रहा है शमी का प्रथम श्रेणी करियर? साल 2010 में असम क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रथम श्रेणी डेब्यू करने वाले शमी ने अब तक 91 मैचों की 171 पारियों में लगभग 27 की औसत से 347 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने करियर में 12 बार 5 विकेट हॉल और 19 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। शमी ने भारत के लिए 64 मैचों में 27.71 की औसत से 229 टेस्ट विकेट चटकाए हैं। उनके छह बार 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।

बयान शमी ने मैच से पहले फिटनेस पर दिया बड़ा बयान उत्तराखंड के खिलाफ मैच से पहले शमी ने फिटनेस चिंताओं पर बात की थी। उन्होंने कहा, "अगर फिटनेस एक मुद्दा है, तो मुझे बंगाल के लिए नहीं खेलना चाहिए। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025, दलीप ट्रॉफी खेली है और मैं अच्छी लय में हूं।" यह बयान आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम से बाहर किए जाने के बीच आया है। शमी ने इस साल मार्च के बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।