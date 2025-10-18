महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम इंग्लैंड मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ भारी रहा है इंग्लैंड का पलड़ा अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में इंग्लिश टीम का दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 79 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 41 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है और 36 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में 4 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लिश टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 54.90 की औसत से 549 रन बनाए हैं। प्रतिका रावल ने 10 मैचों में 34.40 की औसत से 344 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं। इंग्लैंड टीम के लिए साइवर-ब्रंट ने पिछले 10 मैचों में 54.25 की औसत से 334 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में लिंसे स्मिथ ने पिछले 8 मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं।