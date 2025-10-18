महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम इंग्लैंड मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप 2025 के 20वें मैच में 19 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी पिछली 2 हार को भुलाकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। दूसरी तरफ इंग्लिश टीम अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए मेजबान टीम को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी। आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ भारी रहा है इंग्लैंड का पलड़ा
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में इंग्लिश टीम का दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 79 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 41 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है और 36 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में 4 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लिश टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से फिर से बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद होगी। मंधाना और रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसी तरह दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। भारत की संभावित एकादश: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और अमनजोत कौर।
टीम
ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलियाई टीम
इंग्लिश टीम को अपनी कप्तान नेट साइवर-ब्रंट और टैमी ब्यूमोंट से फिर से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसी तरह एमी जोन्स भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगी। हीथर नाइट भी अपने प्रदर्शन टीम को मजबूती देने का प्रयास करेगी। इंग्लैंड की संभावित एकादश: टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सारा ग्लेन/सोफी एक्लेस्टोन, एम अर्लट, लिंसे स्मिथ।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 54.90 की औसत से 549 रन बनाए हैं। प्रतिका रावल ने 10 मैचों में 34.40 की औसत से 344 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं। इंग्लैंड टीम के लिए साइवर-ब्रंट ने पिछले 10 मैचों में 54.25 की औसत से 334 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में लिंसे स्मिथ ने पिछले 8 मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।