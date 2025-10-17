रणजी ट्रॉफी 2025-26: कर्नाटक के श्रेयस गोपाल ने सौराष्ट्र के खिलाफ झटके 8 विकेट, जानिए आंकड़े

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक क्रिकेट टीम की श्रेयस गोपाल ने सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ उसकी पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट अपने नाम किए। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 9वां 5 विकेट हॉल रहने के साथ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा है। उनकी इस गेंदबाजी के कारण ही सौराष्ट्र की टीम पहली पारी में केवल 4 रन की ही बढ़त हासिल नहीं कर पाई और पूरी टीम 376 रन पर सिमट गई।

गेंदबाजी कैसी रही गोपाल की गेंदबाजी? गोपाल ने सौराष्ट्र को 144 रन के कुल स्कोर पर चिराग जानी (90) को आउट कर न केवल दूसरा झटका दिया, बल्कि अपने विकेटों का खाता भी खोला। इसके बाद भी उनके शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने जय गोहिल (3), अर्पित वसावदा (58), अंश गोसाई (19), प्रेरक मांकड़ (27), गज्जर सम्मार (45), धर्मेंद्र सिंह जडेजा (10) और चेतन सकारिया (29) को भी अपना शिकार बनाया। उन्होंने 39.3 ओवर में 110 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें गोपाल के सभी विकेट 8⃣ of the very best 👌



Watch 📽️ Shreyas Gopal's splendid spell of 8/110 against Saurashtra 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/pMX2ZTbzuQ#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tHtSjiijZB — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 17, 2025

बल्लेबाजी गोपाल ने बल्लेबाजी में भी जमाया था अर्धशतक गोपाल ने कर्नाटक की पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी में भी हाथ दिखाते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी (56) खेली थी। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 16वां अर्धशतक रहा था। उन्होंने समरन आर (70) के साथ छठे विकेट के लिए 90 रन की अहम साझेदारी निभाई थी। इससे टीम 350 से अधिक का स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी। गोपाल अपनी पारी में 95 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों से 56 रन बनाकर आउट हुए थे।