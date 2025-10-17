LOADING...
रणजी ट्रॉफी 2025-26: कर्नाटक के श्रेयस गोपाल ने सौराष्ट्र के खिलाफ झटके 8 विकेट, जानिए आंकड़े

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक क्रिकेट टीम की श्रेयस गोपाल ने सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ उसकी पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट अपने नाम किए। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 9वां 5 विकेट हॉल रहने के साथ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा है। उनकी इस गेंदबाजी के कारण ही सौराष्ट्र की टीम पहली पारी में केवल 4 रन की ही बढ़त हासिल नहीं कर पाई और पूरी टीम 376 रन पर सिमट गई।

कैसी रही गोपाल की गेंदबाजी?

गोपाल ने सौराष्ट्र को 144 रन के कुल स्कोर पर चिराग जानी (90) को आउट कर न केवल दूसरा झटका दिया, बल्कि अपने विकेटों का खाता भी खोला। इसके बाद भी उनके शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने जय गोहिल (3), अर्पित वसावदा (58), अंश गोसाई (19), प्रेरक मांकड़ (27), गज्जर सम्मार (45), धर्मेंद्र सिंह जडेजा (10) और चेतन सकारिया (29) को भी अपना शिकार बनाया। उन्होंने 39.3 ओवर में 110 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

यहां देखें गोपाल के सभी विकेट

गोपाल ने बल्लेबाजी में भी जमाया था अर्धशतक

गोपाल ने कर्नाटक की पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी में भी हाथ दिखाते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी (56) खेली थी। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 16वां अर्धशतक रहा था। उन्होंने समरन आर (70) के साथ छठे विकेट के लिए 90 रन की अहम साझेदारी निभाई थी। इससे टीम 350 से अधिक का स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी। गोपाल अपनी पारी में 95 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों से 56 रन बनाकर आउट हुए थे।

कैसा रहा है गोपाल का प्रथम श्रेणी करियर?

गोपाल ने 2013 में मुंबई क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था। वह अब तक 89 मैचों की 157 पारियों में 29 से अधिक की औसत से 262 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 9 बार 5 विकेट और 18 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। इसी तरह वह 187 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 35 की औसत से 3,633 रन भी अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 6 शतक और 16 अर्धशतक शामिल है।