वनडे में 100 से अधिक 50+ रन के स्कोर बना चुके हैं कोहली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: इन गैर-सलामी बल्लेबाजों ने बनाए 100 से अधिक 50+ रन के स्कोर

अंकित पसबोला
Oct 08, 2025
07:46 pm
क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजों के पास टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होती हैं। उनके पास पावरप्ले ओवरों का फायदा उठाते हुए तेजी से रन बनाने का मौका होता है। वहीं, नंबर-3 और उससे निचले क्रम के बल्लेबाजों पर पारी को संभालने का दारोमदार होता है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक कुछ गैर-सलामी बल्लेबाज 100 से अधिक 50+ रन के स्कोर बनाने में सफल हुए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 

विराट कोहली (124)

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने गैर-सलामी बल्लेबाज के तौर पर 1,4000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 124 पारियों में 50 से अधिक रन बनाए थे। उन्होंने नंबर-3 से नंबर-7 तक बल्लेबाजी करते हुए 51 शतक और 73 अर्धशतक लगाए हैं। वह वनडे के इतिहास में सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने नंबर-3 पर ही खेलते हुए 44 शतक और 64 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।

#2 

कुमार संगाकारा (112)

श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा ने अपने वनडे करियर के ज्यादातर मैचों में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की थी। उन्होंने गैर सलामी बल्लेबाज के तौर पर 112 वनडे पारियों में 50 से अधिक रन बनाए थे। उन्होंने अपने वनडे करियर का अंत 41.98 की औसत और 78.86 की स्ट्राइक रेट से 14,234 रनों के साथ किया था। उन्होंने अपने करियर में 169 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 25 शतक और 93 अर्धशतक लगाए थे।

#3 

रिकी पोंटिंग (109)

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने नंबर-3 और उससे निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 109 पारियों में 50+ रन के स्कोर किए थे। उन्होंने गैर-सलामी बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे में 13,000 से अधिक रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तानी में विश्व कप जिताने वाले पोंटिंग ने अपने वनडे करियर का अंत 13,704 रन के साथ किया था। उन्होंने 2012 में अपना आखिरी वनडे खेला था।

#4 

जैक्स कैलिस (102) 

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज जैक्स कैलिस भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने गैर-सलामी बल्लेबाज के तौर पर 102 वनडे पारियों में 50+ रन बनाए थे। कैलिस ने अपने वनडे करियर में 328 मैच खेले थे, जिसमें 44.36 की औसत और 72.89 की स्ट्राइक रेट के साथ 11,579 रन बनाए थे। वह आज भी दक्षिण अफ्रीका की ओर से इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।