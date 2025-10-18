रणजी ट्रॉफी 2025-26: अभिमन्यु ईश्वरन ने अर्धशतक के साथ पूरे किए 8,000 प्रथम श्रेणी रन

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने उत्तराखंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में शानदार अर्धशतकीय पारी (71*) खेलते हुए टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। कोलकाता के ईडन गार्डन में उत्तराखंड के अपनी दूसरी पारी में 265 रनों पर आउट होने के बाद बंगाल ने 155 रन के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इस दौरान ईश्वरन ने अपने 8,000 प्रथम श्रेणी रन भी पूरे कर लिए। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।

पारी कैसी रही ईश्वरन की पारी और साझेदारी? मैच के चौथे दिन बंगाल को जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य मिला। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे ईश्वरन ने सुदीप चटर्जी (16) के साथ पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े और फिर सुदीप कुमार घरामी (46) के साथ दूसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी निभाई। बाद में ईश्वरन ने विशाल भाटी (16*) के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी। ईश्वरन 82 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 71 रन बनाकर नाबाद रहे।

उपलब्धि ईश्वरन ने 33वें अर्धशतक के साथ पूरा किया 8,000 रन का आंकड़ा ईश्वरन ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 46वें रन के साथ ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 8,000 रन भी पूरे कर लिए। यह उनके करियर का 33वां अर्धशतक रहा। वह पहली पारी में शून्य पर आउट हुए थे। वह अब अपने करियर में 106 मैचों की 182 पारियों में 48.63 की औसत से 8,025 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 33 अर्धशतकों के अलावा 27 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 233 रन का रहा है।

जानकारी रणजी ट्रॉफी में 5,000 रन पूरे करने से 50 रन दूर है ईश्वरन ईश्वरन का रणजी ट्रॉफी में यह 63वां मैच था। उन्होंने 113 पारियों में 50 की औसत से 4,950 रन पूरे कर लिए हैं। रणजी ट्रॉफी में यह उनका 24वां अर्धशतक था। इसके अलावा, उन्होंने 15 शतक भी लगाए हैं।