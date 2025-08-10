रजत पाटीदार का पुराना नंबर छत्तीसगढ़ के इस लड़के को मिला, कोहली-डिविलियर्स के आए फोन
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और भारतीय टीम के खिलाड़ी रजत पाटीदार अजीब स्थिति में फंस गए, जब उनका पुराना मोबाइल नंबर छत्तीसगढ़ के एक किशोर को आवंटित हो गया। मामला तब दिलचस्प बन गया, जब उस किशोर को विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के फोन आने लगे। लगातार कॉल से परेशान होकर पाटीदार को अंततः स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ी। यह वाकया एक साधारण टेलीकॉम समस्या से शुरू होकर क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया।
रिपोर्ट्स
दिग्गजों के आने लगे फोन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मनीष नाम के एक युवक ने जून के अंत में रिलायंस जियो सिम से पाटीदार का पुराना नंबर सक्रिय किया। नंबर मिलते ही मनीष और उसके मित्र खेमेंराज हैरान रह गए, जब नए संपर्क पर पाटीदार की तस्वीर व्हाट्सऐप प्रोफाइल में दिखाई दी। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई, जब उन्हें कोहली और डिविलियर्स जैसे क्रिकेट सितारों के फोन आने लगे, जो पटिदार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे।
स्थिति
पाटीदार ने खुद किया संपर्क
पूरी स्थिति समझने के बाद पाटीदार ने खुद मनीष और खेमेंराज को फोन कर अपने पुराने नंबर की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि यह नंबर उनके कोच, साथी खिलाड़ियों और कई जरूरी संपर्कों से जुड़ा है। हालांकि, दोनों युवकों को कॉल पर उनकी पहचान पर शक हुआ और मजाक में जवाब दिया-"और हम महेंद्र सिंह धोनी हैं।" उन्होंने पाटीदार की बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया और बातचीत को हल्के-फुल्के अंदाज में टाल दिया।
इनकार
पाटीदार ने पुलिस भेजने की कही बात
जब दोनों युवकों ने नंबर लौटाने से इनकार किया तो पाटीदार ने कहा, "ठीक है मैं पुलिस भेजता हूं।" अपनी गलती समझते ही मनीष और खेमेंराज ने तुरंत सिम कार्ड लौटा दिया, क्योंकि स्थानीय पुलिस 10 मिनट के भीतर मनीष के घर पहुंच गई थी। इस वाकये को याद करते हुए खेमेंराज ने कहा कि यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि गलत नंबर की वजह से उन्हें कोहली से बात करने का मौका मिल गया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें मनीष की तस्वीर
A guy from Chhattisgarh purchased a new sim which turned out to be Rajat Patidar's old number.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 10, 2025
- He received calls from Virat Kohli and AB De Villiers, but after Patidar informed the Police, the man returned the sim. pic.twitter.com/Hqrl2fcek5