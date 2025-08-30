राहुल द्रविड़ ने छोड़ा राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच का पद, अस्वीकार किया यह प्रस्ताव 

राहुल द्रविड़ ने छोड़ा राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच का पद, अस्वीकार किया यह प्रस्ताव
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। RR प्रबंधन ने शनिवार (30 अगस्त) को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। बता दें कि RR ने IPL 2025 की शुरुआत से पहले द्रविड़ को अपने मुख्य कोच के रूप में दोबारा से नियुक्ति दी थी। हालांकि, संस्करण में टीम का प्रदर्शन खराब रहा और वह अंक तालिका में 9वें स्थान पर रही।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Official Statement pic.twitter.com/qyHYVLVewz— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 30, 2025
बयान
RR ने क्या जारी किया बयान?
RR ने एक्स पर राहुल के पद छोड़ने की जानकारी साझा की है। RR ने लिखा, 'राजस्थान रॉयल्स घोषणा करती है कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ IPL 2026 से पहले फ्रैंचाइजी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। राहुल कई वर्षों से रॉयल्स के सफर में केंद्रीय भूमिका में रहे हैं। उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम में मजबूत मूल्यों का निर्माण किया है और टीम की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है।'
कारण
द्रविड ने अस्वीकार किया RR का प्रस्ताव
RR ने आगे लिखा, 'फ्रैंचाइजी की संरचनात्मक समीक्षा के तहत राहुल को एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक फ्रैंचाइजी के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।' हालांकि, RR ने यह खुलासा नहीं किया है कि उसने द्रविड को किस पद की पेशकश की थी और अब इस पर चर्चा तेज हो गई है।
सफर
RR के साथ कैसा रहा है द्रविड़ का IPL सफर?
द्रविड़ का IPL में RR के साथ सफर काफी लंबा रहा है। वह IPL 2012 और 2013 के संस्करण में बतौर खिलाड़ी RR से जुड़े थे और टीम ने उन्हें कप्तान नियुक्त किया था। उन्होंने 2014 और 2015 संस्करण में टीम निदेशक और मेंटर के पद की जिम्मेदारी भी संभाली थी। वर्तमान RR कप्तान संजू सैमसन के साथ उनका पेशेवर रिश्ता अंडर-19 क्रिकेट के दिनों से है। हालांकि, अब द्रविड़ के इस्तीफ के साथ यह रिश्ता खत्म हो गया है।
कोच
IPL 2026 से पहले टीम छोड़ने वाले दूसरे कोच बने द्रविड़
द्रविड़ IPL 2026 की मेगा नीलामी से पहले किसी आईपीएल फ्रैंचाइजी को छोड़ने वाले दूसरे मुख्य कोच बन गए हैं। पिछले महीने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने चंद्रकांत पंडित से अपना नाता तोड़ लिया था, जो IPL 2023 से पहले टीम में शामिल हुए थे और KKR को 2024 का खिताब भी दिलाया था। इस तरह, वह आशीष नेहरा के बाद मुख्य कोच के रूप में IPL खिताब जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय कोच बने थे।