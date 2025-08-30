राहुल द्रविड़ ने छोड़ा राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच का पद, अस्वीकार किया यह प्रस्ताव 

बयान RR ने क्या जारी किया बयान? RR ने एक्स पर राहुल के पद छोड़ने की जानकारी साझा की है। RR ने लिखा, 'राजस्थान रॉयल्स घोषणा करती है कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ IPL 2026 से पहले फ्रैंचाइजी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। राहुल कई वर्षों से रॉयल्स के सफर में केंद्रीय भूमिका में रहे हैं। उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम में मजबूत मूल्यों का निर्माण किया है और टीम की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है।'

कारण द्रविड ने अस्वीकार किया RR का प्रस्ताव RR ने आगे लिखा, 'फ्रैंचाइजी की संरचनात्मक समीक्षा के तहत राहुल को एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक फ्रैंचाइजी के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।' हालांकि, RR ने यह खुलासा नहीं किया है कि उसने द्रविड को किस पद की पेशकश की थी और अब इस पर चर्चा तेज हो गई है।

सफर RR के साथ कैसा रहा है द्रविड़ का IPL सफर? द्रविड़ का IPL में RR के साथ सफर काफी लंबा रहा है। वह IPL 2012 और 2013 के संस्करण में बतौर खिलाड़ी RR से जुड़े थे और टीम ने उन्हें कप्तान नियुक्त किया था। उन्होंने 2014 और 2015 संस्करण में टीम निदेशक और मेंटर के पद की जिम्मेदारी भी संभाली थी। वर्तमान RR कप्तान संजू सैमसन के साथ उनका पेशेवर रिश्ता अंडर-19 क्रिकेट के दिनों से है। हालांकि, अब द्रविड़ के इस्तीफ के साथ यह रिश्ता खत्म हो गया है।