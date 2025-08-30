LOADING...
यशु ढुल ने जड़ा 8वां प्रथम श्रेणी शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCIdomestic)

दलीप ट्रॉफी 2025: यश ढुल ने जड़ा 8वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Aug 30, 2025
01:51 pm
क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन के बल्लेबाज यश ढुल ने ईस्ट जोन के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय (133) पारी खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 112 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत नॉर्थ जोन की टीम ने मैच में बड़ी बढ़त हासिल करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। आइए ढुल की पारी और प्रथम श्रेणी आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी

कैसी रही ढुल की पारी और साझेदारी?

नॉर्थ जोन को दूसरी पारी में 53 रन के कुल स्कोर शुभम खजौरिया (21) के रूप में पहला झटका लग गया था। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए ढुल ने कप्तान अंकित कुमार के साथ पारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए बाद में ढुल ने उसे शतक में तब्दील कर दिया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 240 रन की साझेदारी हुई। ढुल 14 चौके और 3 छक्कों से 133 रन बनाकर आउट हुए।

करियर

ढुल के प्रथम श्रेणी करियर में एक नजर

ढुल ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 31 मैच खेले हैं, जिसमें 51 पारियों में 45 से अधिक की औसत के साथ 2,187 रन बना लिए हैं। इस बीच उन्होंने 8 शतक के अलावा 6 अर्धशतक भी लगाए हुए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 200 रन रहा है। ढुल ने रणजी ट्रॉफी 2022 में अपने डेब्यू मैच की दोनों पारियों में शतक (बनाम तमिलनाडु क्रिकेट टीम) लगाने का कारनामा किया था।