दलीप ट्रॉफी 2025: यश ढुल ने जड़ा 8वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 01:51 pm Aug 30, 202501:51 pm

दलीप ट्रॉफी 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन के बल्लेबाज यश ढुल ने ईस्ट जोन के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय (133) पारी खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 112 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत नॉर्थ जोन की टीम ने मैच में बड़ी बढ़त हासिल करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। आइए ढुल की पारी और प्रथम श्रेणी आंकड़ों पर नजर डालते हैं।