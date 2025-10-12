रहमत शाह बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे से हो सकते हैं बाहर, जानिए क्या है कारण

रहमत के क्रीज पर लौटने पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की, लेकिन रिशाद हुसैन की एक गुगली उनके पेट में लग गई जिससे उनका क्रीज पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अफगानिस्तान टीम के फिजियो निर्मलन थानाबालासिंगम ने मैदान पर पहुंचकर उनकी मदद की। थानाबालासिंगम ने कहा, "दुर्भाग्य से गुगली की चोट ने रहमत की परेशानी बढ़ा दी और उन्हें आखिरकार मैदान से बाहर जाना पड़ा।"

Pure dedication from @RahmatShah_08 , who put his body on the line for his country, walking out to bat when he could barely walk. 👏👏 #AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/BYdM8akhzz

फॉर्म

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं रहमत

रहमत हाल ही में वनडे में 4,000 रन बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी बल्लेबाज बने हैं। अब तक उनके नाम 125 वनडे मैचों में 35.38 की औसत से 4,043 रन हैं। उनके नाम 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं। रहमत ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में अर्धशतक लगाकर टीम की जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, इस चोट के कारण अबू धाबी में होने वाले तीसरे वनडे में उनका खेलना संदिग्ध है।