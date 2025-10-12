LOADING...
बांग्लादेश के खिलाफ चोट के बाद व्हीलचेयर पर मैदान से बाहर जाते रहमत शाह

रहमत शाह बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे से हो सकते हैं बाहर, जानिए क्या है कारण

Oct 12, 2025
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज रहमत शाह पिंडली की चोट के कारण बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच से बाहर हो सकते हैं। यह चोट उन्हें दूसरे वनडे के दौरान लगी थी, जिसके कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। अफगानिस्तान के 9 विकेट के गिरने के बाद उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए मैदान पर वापसी की, लेकिन एक गेंद खेलने के बाद उन्हें व्हीलचेयर पर मैदान छोड़ना पड़ा।

रिशाद ने गुगली ने बढ़ाई रहमत की परेशानी

रहमत के क्रीज पर लौटने पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की, लेकिन रिशाद हुसैन की एक गुगली उनके पेट में लग गई जिससे उनका क्रीज पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अफगानिस्तान टीम के फिजियो निर्मलन थानाबालासिंगम ने मैदान पर पहुंचकर उनकी मदद की। थानाबालासिंगम ने कहा, "दुर्भाग्य से गुगली की चोट ने रहमत की परेशानी बढ़ा दी और उन्हें आखिरकार मैदान से बाहर जाना पड़ा।"

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं रहमत

रहमत हाल ही में वनडे में 4,000 रन बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी बल्लेबाज बने हैं। अब तक उनके नाम 125 वनडे मैचों में 35.38 की औसत से 4,043 रन हैं। उनके नाम 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं। रहमत ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में अर्धशतक लगाकर टीम की जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, इस चोट के कारण अबू धाबी में होने वाले तीसरे वनडे में उनका खेलना संदिग्ध है।