साई सुदर्शन चोट के कारण तीसरे दिन फील्डिंग करने मैदान पर नहीं उतरे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: साई सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग करने मैदान पर नहीं उतरे, जानिए कारण

लेखन भारत शर्मा 11:36 am Oct 12, 202511:36 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दिल्ली में जारी सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन भारत के लिए चिंता की खबर आई। भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। दरअसल, दूसरे दिन शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के दौरान जॉन कैंपबेल का स्वीप शॉट रोकते समय सुदर्शन के हाथ पर चोट लग गई थी। ऐसे में टीम प्रबंधन ने ऐहतियात के तौर पर उन्हें फील्डिंग न कराने का फैसला किया है।