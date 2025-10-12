LOADING...
साई सुदर्शन चोट के कारण तीसरे दिन फील्डिंग करने मैदान पर नहीं उतरे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: साई सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग करने मैदान पर नहीं उतरे, जानिए कारण

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दिल्ली में जारी सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन भारत के लिए चिंता की खबर आई। भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। दरअसल, दूसरे दिन शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के दौरान जॉन कैंपबेल का स्वीप शॉट रोकते समय सुदर्शन के हाथ पर चोट लग गई थी। ऐसे में टीम प्रबंधन ने ऐहतियात के तौर पर उन्हें फील्डिंग न कराने का फैसला किया है।

घटना

चोट के बाद मैदान से बाहर चले गए थे सुदर्शन

चोट के बावजूद सुदर्शन ने कैंपबेल का कैच लेकर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। हालांकि, घटना के बाद वह दर्द से कराहते हुए दिखाई दिए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। दूसरे दिन के बाकी खेल के लिए शॉर्ट लेग पर उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल ने ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुष्टि की है कि ऐहतियात के तौर पर सुदर्शन तीसरे दिन फील्डिंग नहीं करेंगे और मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

बल्लेबाजी

सुदर्शन ने खेली थी शानदार अर्धशतकीय पारी

इससे पहले सुदर्शन ने भारत की पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी (87) खेली थी। उन्होंने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी थी। वह अपनी पारी में 165 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए थे। वह बदकिस्मत रहे कि अपना पहला टेस्ट शतक बनाने से चूक गए।