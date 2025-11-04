पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को देगी 11-11 लाख रुपये  

बयान यह विश्व कप जीत पूरे देश के लिए बेहद गर्व का क्षण है- अमरजीत सिंह मेहता PCA अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता ने मानद सचिव (कार्यवाहक) सिद्धांत शर्मा के साथ तीनों के योगदान की सराहना की। मेहता ने कहा, "यह विश्व कप जीत पूरे देश के लिए बेहद गर्व का क्षण है, और PCA में हम इस बात से विशेष रूप से खुश हैं कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रमुख सदस्य पंजाब से हैं।" उन्होंने आगे कहा, "उनके समर्पण और प्रदर्शन ने हमारे राज्य और भारतीय क्रिकेट को बहुत गौरव दिलाया है।"

प्रदर्शन शानदार रहा था हरमनप्रीत और अमनजोत का प्रदर्शन वनडे विश्व कप 2025 में हरमनप्रीत ने टीम को अहम मौकों पर टीम को संकट से उबारा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने 89 रन की कप्तानी पारी खेली। मौजूदा संस्करण में उन्होंने 32.50 की औसत और 2 अर्धशतकों की मदद से 260 रन अपने नाम किए। अमनजोत ने 7 पारियों में 36.50 की औसत और 83.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 146 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल रहा।