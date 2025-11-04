पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को देगी 11-11 लाख रुपये
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वनडे विश्व कप 2025 के खिताब जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये की इनामी राशि की घोषणा की थी। अब पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने अपने राज्य की हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11-11 लाख रुपये देने का ऐलान किया। इनके अलावा फील्डिंग कोच मुनीश बाली को भी 5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
बयान
यह विश्व कप जीत पूरे देश के लिए बेहद गर्व का क्षण है- अमरजीत सिंह मेहता
PCA अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता ने मानद सचिव (कार्यवाहक) सिद्धांत शर्मा के साथ तीनों के योगदान की सराहना की। मेहता ने कहा, "यह विश्व कप जीत पूरे देश के लिए बेहद गर्व का क्षण है, और PCA में हम इस बात से विशेष रूप से खुश हैं कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रमुख सदस्य पंजाब से हैं।" उन्होंने आगे कहा, "उनके समर्पण और प्रदर्शन ने हमारे राज्य और भारतीय क्रिकेट को बहुत गौरव दिलाया है।"
प्रदर्शन
शानदार रहा था हरमनप्रीत और अमनजोत का प्रदर्शन
वनडे विश्व कप 2025 में हरमनप्रीत ने टीम को अहम मौकों पर टीम को संकट से उबारा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने 89 रन की कप्तानी पारी खेली। मौजूदा संस्करण में उन्होंने 32.50 की औसत और 2 अर्धशतकों की मदद से 260 रन अपने नाम किए। अमनजोत ने 7 पारियों में 36.50 की औसत और 83.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 146 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल रहा।
राज्य सरकार
क्रांति गौड़ और रेणुका ठाकुर को उनके मुख्यमंत्री देंगे 1-1 करोड़
इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने राज्य की क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। अपना पहला महिला विश्व कप खेल रही क्रांति ने छाप छोड़ी थी। मध्यम गति की इस गेंदबाज ने 8 मैचों में 5.73 की इकॉनमी रेट से 9 विकेट लिए थे। वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने रेणुका सिंह ठाकुर के लिए 1 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की थी।
इनाम
भारतीय खिलाड़ियों को BCCI और ICC से मिलेगी खूब धनराशि
BCCI ने भारतीय महिला टीम के लिए 51 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। BCCI सचिव सैकिया ने कहा, "बोर्ड बेहद उत्साहित है और ICC के खजाने से कुछ भी लिए बिना BCCI अपनी ओर से भारतीय टीम को 51 करोड़ रुपये का इनाम देने जा रहा है। यह राशि खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और अमोल मजूमदार के नेतृत्व वाले सहयोगी स्टाफ को दी जाएगी।" बता दें, ICC से भारत को 44.80 लाख डॉलर (लगभग 39 करोड़ रुपये) मिलेंगे।