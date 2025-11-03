मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान, क्रांति गौड़ को देंगे 1 करोड़ रुपये

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराया। इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि की घोषणा की। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने राज्य की क्रांति गौड़ को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान मैं क्रांति को प्रोत्साहन राशि देना चाहता हूं- मोहन यादव मुख्यमंत्री यादव ने भारत की विश्व कप जीत में क्रांति की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, "मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देना चाहता हूं।" मुख्यमंत्री ने टीम के सभी सदस्यों के प्रदर्शन की भी सराहना की और कहा, "कल रात जिस तरह से हमारे राज्य और देश की बेटियों ने क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं।"

प्रदर्शन विश्व कप में ऐसा रहा क्रांति का प्रदर्शन अपना पहला महिला विश्व कप खेल रही क्रांति ने अपनी शानदार शुरुआती स्पेल से छाप छोड़ी। दाएं हाथ की मध्यम गति की इस गेंदबाज ने 9 मैचों में 5.73 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट लिए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट लिए। 22 वर्षीय मध्य प्रदेश की इस तेज गेंदबाज ने 15 वनडे मैचों में 28.60 की औसत से 23 विकेट लिए हैं। उनके नाम एक पारी में 5 विकेट हॉल भी शामिल हैं।