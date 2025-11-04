रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग से हुए बाहर, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का इस संस्करण बिग बैश लीग (BBL) में खेलने का सपना अधूरा रह गया है। अश्विन को घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। सिडनी थंडर ने पुष्टि की है कि चेन्नई में अभ्यास के दौरान उन्हें घुटने में चोट लगी, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई। रिकवरी में लगने वाले समय के कारण वेऑस्ट्रेलिया की इस प्रमुख टी-20 लीग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
छूट
अश्विन को संन्यास लेने के बाद मिली थी विदेशी लीग में खेलने की छूट
अश्विन ने 27 अगस्त को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास का ऐलान किया था। इसके साथ ही उनके विदेशी लीगों में खेलने का रास्ता खुला था। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नियमानुसार कोई भी अनुबंधित खिलाड़ी संन्यास लेने तक विदेशी लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है। ऐसे में अश्विन IPL से संन्यास लेने के बाद BCCI के सभी नियमों से मुक्त हो गए थे और विदेशी लीगों में खेलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे।