मिथुन मन्हास बने BCCI के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को फिर मिली उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को रोजर बिन्नी की जगह पर इस पद से लिए चुना गया है। मन्हास ने कुछ दिन पहले ही इस पद के लिए आवेदन दिया था। रविवार (28 सितंबर) दोपहर वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम स्थिति BCCI मुख्यालय पहुंचे थे। इसके बाद आयोजित BCCI की वार्षिक सधारण सभा (AGM) में अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर मुहर लगाई गई।

उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला फिर से बने उपाध्यक्ष मन्हास के अलावा राजीव शुल्का को फिर से उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के मौजूदा अध्यक्ष और भारत के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट को कोषाध्यक्ष बनाया गया। उनका KSCA अध्यक्ष पद का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसी तरह देवजीत सैकिया सचिव पद पर बरकरार रहे हैं, जबकि प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव बनाया गया है। इन सभी का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है।

नामांकन अचानक से आया था मन्हास का नाम 45 वर्षीय मन्हास जिन्होंने 1998 से 2016 तक घरेलू क्रिकेट खेला। BCCI अध्यक्ष पद के लिए चौंकाने वाले दावेदार बनकर उभरे थे। जहां एक ओर दिग्गज सौरव गांगुली और हरभजन सिंह का नाम आखिरी वक्त तक चर्चा में रहा, वहीं अचानक से मन्हास का नाम सबके सामने आया। उन्हें जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) की तरफ से 28 सितंबर को होने वाले चुनाव और वार्षिक आम बैठक (AGM) में नामित किया गया था।

करियर कमाल का रहा है मन्हास का घरेलू करियर जम्मू-कश्मीर में जन्मे मन्हास ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में दिल्ली के लिए 157 मुकाबले खेले थे। इसकी 244 पारियों में 45.82 की औसत से 9,714 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 27 शतक और 49 अर्धशतक निकले थे। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 130 मुकाबले खेले थे और इसकी 122 पारियों में 45.84 की औसत से 4,126 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 26 अर्धशतक निकले थे।