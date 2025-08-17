दलीप ट्रॉफी: एक संस्करण में इन खिलाड़ियों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, जानिए शीर्ष पर कौन

दलीप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट का वह मंच है जहां बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है। इस टूर्नामेंट में दबाव भी बहुत बड़ा होता है। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपने बल्ले से ऐसे कारनामे किए हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। एक ही संस्करण में लगातार बेहतर प्रदर्शन करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 रमन लांबा (659 रन) सूची में पहले स्थान पर पूर्व बल्लेबाज रमन लांबा हैं। उन्होंने साल 1987/88 के दलीप ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी की थी। उनके बल्ले से 3 मैचों की 5 पारियों में 131.80 की उम्दा औसत के साथ 659 रन निकले थे। वह नॉर्थ जोन की ओर से खेले थे। उनके बल्ले से 3 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 320 रन रहा था। लांबा ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 4 टेस्ट में 102 रन बनाए थे।

#2 सुरेंद्र भावे (651 रन) वेस्ट जोन के बल्लेबाज सुरेंद्र भावे इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1994/95 की दलीप ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की थी। भावे ने 4 मुकाबले खेले थे और इसकी 7 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 651 रन बनाए थे। उनकी औसत 130.20 की रही थी। उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 292 रन रहा था। यह खिलाड़ी भारत के लिए कभी नहीं खेल पाया।

#3 दिनेश मोंगिया (532 रन) नॉर्थ जोन के पूर्व खिलाड़ी दिनेश मोंगिया इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2000/01 की दलीप ट्रॉफी में खूब रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 मैचों की 7 पारियों में 532 रन निकले थे। उनकी औसत 88.66 की रही थी। उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा था। मोंगिया 1 बार नाबाद भी रहे थे। इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 57 वनडे मुकाबले खेले थे।