PCB ने विदेशी टी-20 लीग खेलने वाले खिलाड़ियों की NOC निलंबित की, ये खिलाड़ी होंगे प्रभावित

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने विदेशी टी-20 लीग में खेलने वाले अपने खिलाड़ियों को जारी सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निलंबित कर दिए हैं। PCB के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद द्वारा 29 सितंबर को घोषित इस फैसले से बाबर आजम , शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे शीर्ष खिलाड़ी प्रभावित होंगे। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग (BBL) और ILT20 जैसे कई टी-20 टूर्नामेंटों में नियमित रूप से खेलते रहे हैं।

निलंबन एशिया कप 2025 के फाइनल में हार के बाद उठाया कदम PCB ने यह सख्त कदम एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम के हाथों मिली करारी हार के बाद उठाया है। PCB की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया है, 'PCB अध्यक्ष की स्वीकृति से लीग और अन्य विदेशी टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को जारी सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं।" इस कदम को टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के जवाब में देखा जा रहा है।

योजना NOC के लिए प्रदर्शन आधारित मानदंड बनाने की तैयारी में है PCB रिपोर्टों से पता चलता है कि PCB खिलाड़ियों की NOC को प्रदर्शन आधारित प्रणाली से जोड़ने का इरादा रखता है। हालांकि, इसके मानदंड अभी सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तान की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता भी अक्टूबर में शुरू होने वाली है, जिसे इसकी मूल 22 सितंबर की शुरुआत की तारीख से आगे बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, NOC, संभावित छूट और उनकी अवधि के बारे में विवरण अभी तक ज्ञात नहीं है।