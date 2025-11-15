IPL 2026: PBKS ने ग्लेन मैक्सवेल समेत कई खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल तक का सफर तय करने वाली पंजाब किंग्स (PBKS) ने IPL 2026 की नीलामी से पहले अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में PBKS का पिछले संस्करण सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था। ऐसे में टीम ने आगामी संस्करण में खिताब जीतने के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं।

रिटेन PBKS ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज PBKS ने इन खिलाड़ियों पर भरोसा जताकर किया रिटेन: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अर्शदीप सिंह, मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, विशाक विजयकुमार, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, काइल जेमिसन, जेवियर बार्टलेट, पायला अविनाश, प्रियांश आर्य, विष्णु विनोद, यश ठाकुर, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, मुशीर खान, हरनूर पन्नू और अजमतुल्लाह उमरजई। PBKS ने इन खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर किया रिलीज: जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे।

प्रदर्शन IPL 2025 में उपविजेता रही थी PBKS PBKS ने पहले 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज करते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उसके बाद टीम ने बाकी 10 में से 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की और एक मैच अनिर्णित रहा। वह लीग चरण के 14 में से 9 मैच जीतने में सफल रही। हालांकि, क्वालीफायर-1 में हार मिली, लेकिन क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर फाइनल में RCB से हारकर उपविजेता रही थी।