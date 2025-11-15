अलीबाबा समूह पर अमेरिका के खिलाफ चीनी सेना की सहायता करने का आरोप लगाया गया है (तस्वीर: एक्स/@ThePointTaken)

अलीबाबा ने चीनी सेना की सहायता करने के आरोपों का किया खंडन, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

तकनीकी दिग्गज अलीबाबा समूह ने अमेरिका को निशाना बनाने में चीन को मदद करने के आरोपों का खंडन किया है। साथ ही हालिया मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा बताया है। एक रिपोर्ट में व्हाट्स हाउस की ओर से कंपनी पर अमेरिका के खिलाफ चीनी सैन्य अभियानों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। कंपनी का दावा है कि यह चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को कमजोर करने का प्रयास हो सकता है।