अलीबाबा ने चीनी सेना की सहायता करने के आरोपों का किया खंडन, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
तकनीकी दिग्गज अलीबाबा समूह ने अमेरिका को निशाना बनाने में चीन को मदद करने के आरोपों का खंडन किया है। साथ ही हालिया मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा बताया है। एक रिपोर्ट में व्हाट्स हाउस की ओर से कंपनी पर अमेरिका के खिलाफ चीनी सैन्य अभियानों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। कंपनी का दावा है कि यह चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को कमजोर करने का प्रयास हो सकता है।
मामला
क्या है यह मामला?
व्हाइट हाउस के एक ज्ञापन के अनुसार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया है कि अलीबाबा समूह कथित तौर पर अमेरिका के खिलाफ चीनी सैन्य अभियानों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। मेमो में कहा गया है कि वह ग्राहकों का डाटा- IP एड्रेस, वाई-फाई विवरण और भुगतान रिकॉर्ड, चीनी अधिकारियों और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को मुहैया कराता है। यह भी कहा कि व्हाइट हाउस इन कार्रवाइयों को अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।
जवाब
कंपनी ने दिया यह जवाब
आरोपों पर टिप्पणी करते हुए अलीबाबा समूह के प्रवक्ता ने AFP को बताया, "लेख में दिए गए दावे और संकेत पूरी तरह से झूठे हैं।" कंपनी ने इस मेमो को एक दुर्भावनापूर्ण जनसंपर्क अभियान बताया है, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के साथ हालिया व्यापार समझौते को कमजोर करने की कोशिश कर रहे व्यक्ति द्वारा चलाया गया था। अमेरिका में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने भी कथित ज्ञापन में किए गए दावों का खंडन किया।