IPL 2026: RR ने व्यापार सौदे में संजू सैमसन को किया रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का सबसे पहला संस्करण अपने नाम करने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) उसके बाद से केवल एक बार 2020 में फाइनल में पहुंच पाई है। जहां उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब IPL 2026 के लिए टीम ने कमर कस ली है और अपनी टीम से कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। संजू सैमसन की जगह अब रविंद्र जडेजा टीम का हिस्सा होंगे। आइए RR की पूरी टीम के बारे में जानते हैं।

रिटेन RR ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज RR ने इस खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए किया रिटेन: यशस्वी जायसवाल, शिमरॉन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, लुहान डी प्रिटोरियस, शभुम दुबे, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे,क्वेन मफाका, युद्धवीर सिंह। RR के रिलीज किए गए खिलाड़ी: संजू सैमसन (ट्रेड), सैम कर्रन (ट्रेड) कुणाल राठौर, नीतीश राणा (ट्रेड), वनिंदु हसारंगा, महीश तीक्षणा, फजलहक फारूकी, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल। RR में शामिल हुए नए खिलाड़ी: रविंद्र जडेजा (ट्रेड) और डोनोवान फरेरा (ट्रेड)।

प्रदर्शन IPL 2025 में कैसा रहा था RR का प्रदर्शन? RR का IPL 2025 संस्करण में प्रदर्शन खराब रहा था। कई मुकाबलों में सैमसन के चोटिल होने के कारण रियान पराग कप्तानी करते हुए नजर आए। लीग स्टेज में RR ने सिर्फ 4 मैच जीते और उन्हें 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। सैमसन और पराग के नेतृत्व में टीम ने सिर्फ 8 अंक (-0.549) और अंक तालिका में 9वें स्थान के साथ साथ IPL 2025 का संस्करण समाप्त करने को मजबूर हुई।