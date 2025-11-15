काजोल-ट्विंकल खन्ना के शो की अगली मेहमान जेमिमा और शेफाली, मनाएंगी विश्व कप जीत का जश्न
क्या है खबर?
काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का आगामी एपिसोड बेहद खास होगा। दरअसल, शो में दाेनों अभिनेत्रियां भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत का जश्न मनाएंगी। स्पेशल एपिसोड में टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज और शेफाली वर्मा अपनी जीत की कहानी और अनुभव साझा करेंगी। पहली बार होगा, जब चैम्पियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी अपने सफर, मेहनत और देश का नाम रोशन करने वाले गर्वभरे पल पर खुलकर बात करेंगी।
स्पेशल एपिसोड
महिला क्रिकेट टीम की जीत पर स्पेशल एपिसोड
काजोल और ट्विंकल के शो 'टू मच' के खास एपिसोड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत की कहानी दिखाई जाएगी। काजोल ने कहा कि जेमिमा और शेफाली अपनी मेहनत, हिम्मत और उत्साह के साथ-साथ ये भी बताएंगी कि कैसे उन्होंने देश का नाम दुनियाभर में रोशन किया। ये एपिसोड महिला खिलाड़ियों की बेबाक ऊर्जा और जीत का जश्न है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने साबित किया है कि महिलाएं किसी की हद में नहीं रह सकतीं।
गर्व
2 नवंबर, 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा था इतिहास
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर, 2025 को अपना पहला विश्व कप जीता। ये उनकी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय जीत है। फाइनल मैच में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जो नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। इस जीत पर प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और अनुष्का शर्मा तक बॉलीवुड के तमाम सितारों ने सोशल मीडिया पर टीम की तारीफ की और इसे देश के लिए गर्व का पल बताया।