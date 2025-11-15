काजोल-ट्विंकल खन्ना के शो में नजर आएंगी जेमिमा और शेफाली वर्मा

काजोल-ट्विंकल खन्ना के शो की अगली मेहमान जेमिमा और शेफाली, मनाएंगी विश्व कप जीत का जश्न

लेखन नेहा शर्मा 06:29 pm Nov 15, 202506:29 pm

क्या है खबर?

काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का आगामी एपिसोड बेहद खास होगा। दरअसल, शो में दाेनों अभिनेत्रियां भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत का जश्न मनाएंगी। स्पेशल एपिसोड में टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज और शेफाली वर्मा अपनी जीत की कहानी और अनुभव साझा करेंगी। पहली बार होगा, जब चैम्पियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी अपने सफर, मेहनत और देश का नाम रोशन करने वाले गर्वभरे पल पर खुलकर बात करेंगी।