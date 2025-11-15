IPL 2026: SRH ने मोहम्मद शमी समेत कई खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी संस्करण से पहले सभी टीमों ने अपने रिलीज और रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने भी अपने कई खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रखा हैं, वहीं कई खिलाड़ी टीम में नहीं दिखेंगे। इनमें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी शामिल हैं जो अब लखनऊ सुपरजाइंट्स (LSG) के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। आइए SRH की पूरी टीम के बारे में जानें।

रिटेन SRH ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज SRH ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, कमिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस (कप्तान), जयदेव उनादकट, ईशन मलिंगा और जीशान अंसारी। SRH ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: अभिनव मनोहर, अथर्व तायड़े, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर और एडम जैम्पा। SRH ने शमी को ट्रेड किया।

प्रदर्शन पिछली बार कैसा रहा था SRH का प्रदर्शन? पैट कमिंस की कप्तानी वाली SRH ने IPL 2025 में कुल 14 मैच खेले थे, इनमें से 6 मुकाबले जीते, 7 हारे और 1 बेनतीजा रहा था। टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी और अंक तालिका में छठे स्थान पर रही थी। टीम ने साल 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फाइनल में पहुंची थी। हालांकि, फाइनल में उसे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।