पथुम निसांका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में खेली 98 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही निसांका की पारी और साझेदारी

निसांका ने मैच में 58 गेंदों का सामना किया और 98 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 168.97 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए कामिल मिशारा के साथ 34 गेंदों में 59 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए कुसल मेंडिस के साथ मिलकर 64 गेंदों में 89 रन जोड़े। टीम ने 147 रन का लक्ष्य सिर्फ 16.2 ओवर में ही हासिल कर लिया।