पथुम निसांका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में खेली 98 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के 5वें मुकाबले में 98 रन की धमाकेदार पारी खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। उनकी शानदार पारी के कारण श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही निसांका की पारी और साझेदारी
निसांका ने मैच में 58 गेंदों का सामना किया और 98 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 168.97 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए कामिल मिशारा के साथ 34 गेंदों में 59 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए कुसल मेंडिस के साथ मिलकर 64 गेंदों में 89 रन जोड़े। टीम ने 147 रन का लक्ष्य सिर्फ 16.2 ओवर में ही हासिल कर लिया।
करियर
ऐसा रहा है निसांका का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
निसांका ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक 77 मुकाबले खेले हैं और इसकी 76 पारियों में 32.22 की औसत से 2,320 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन रहा है। निसांका ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा रन (421) भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।