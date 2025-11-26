पथुम निसांका श्रीलंका से सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े 

पथुम निसांका श्रीलंका से सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज पथुम निसांका ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के 5वें मैच में नाबाद 98 रन बनाए। उनकी इस पारी की मदद से श्रीलंकाई टीम ने मैच में 9 विकेट से जीत हासिल की। इस बीच निसांका श्रीलंका की ओर से इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आइए उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
निसांका ने रनों के मामले में परेरा को पीछे छोड़ा
निसांका के नाम अब 76 पारियों में 32.30 की औसत और 126.89 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,326 रन बनाए हैं। उन्होंने रनों के मामले में कुसल परेरा को पीछे छोड़ा है। बता दें कि परेरा ने 89 पारियों में 27.11 की औसत और 133.54 की स्ट्राइक रेट से 2,305 रन बनाए हैं। परेरा और निसांका के अलावा सिर्फ कुसल मेंडिस ऐसे श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2,000 से अधिक रन बनाए हैं।
50+ स्कोर
श्रीलंका से सर्वाधिक 50+ स्कोर
निसांका ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। वह श्रीलंका की ओर से सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर (107) बनाने वाले भी बल्लेबाज हैं। वह श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा 50+ रन क स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं। निसांका के बाद परेरा और मेंडिस ने 17-17 स्कोर 50+ रन के किए हुए हैं। दिलचस्प रूप से श्रीलंका से निसांका के अलावा परेरा, महेला जयवर्धने और तिलकरत्ने दिलशान ने ही 1-1 शतक लगाए हैं।
2025
2025 में खूब चला है निसांका का बल्ला
निसांका 2025 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस साल 16 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 40.40 की औसत के साथ 606 रन बनाए हैं। इस मामले में उनकी स्ट्राइक रेट 149.62 है। वह इस साल 1 शतक और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनके अलावा कोई अन्य श्रीलंकाई बल्लेबाज इस साल 500 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है। निसांका ने पिछले साल 19 पारियों में 36.58 की औसत से 622 रन बनाए थे।
करियर
ऐसा है निसांका का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
निसांका ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक 77 मुकाबले खेले हैं और इसकी 76 पारियों में 32.22 की औसत से 2,320 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका में 20 पारियों में 35.05 की औसत के साथ 631 रन बनाए हैं। दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने विदेशों में 718 रन और तटस्थ मैदानों पर 977 रन अपने नाम किए हैं।