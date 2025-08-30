पैट कमिंस न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर रहेंगे, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस कथित तौर पर आगामी न्यूजीलैंड दौरे पर खेली जाने वाली टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज से बाहर रहेंगे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) घरेलू एशेज सीरीज से पहले उनकी फिटनेस को प्राथमिकता दे रहा है। कोड स्पोर्ट्स के अनुसार, पिछले महीने वेस्टइंडीज दौरे से लौटने के बाद से कमिंस की पीठ में जकड़न महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उनकी नियमित स्कैनिंग होगी।
सीरीज
भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलेंगे कमिंस
न्यूजीलैंड दौरे पर अनुपस्थित रहने के बावजूद कमिंस के अक्टूबर में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलने की उम्मीद है। पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से पहले वह न्यू साउथ वेल्स के लिए एक शेफील्ड शील्ड मैच खेलेंगे। उनके साथी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने पुष्टि की है कि एशेज से पहले टेस्ट गेंदबाजों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम होंगे और प्रत्येक गेंदबाज के कई शेफील्ड शील्ड मैच खेलने की उम्मीद है।
परेशानी
चोटों से जूझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2025-26 की गर्मियों से पहले तेज गेंदबाज लांस मॉरिस, स्पेंसर जॉनसन और बेन ड्वार्शुइस चोटों से जूझ रहे हैं। इससे कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड पर पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के लिए फिट रहने का दबाव बढ़ गया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड दौरे के 3 मैचों के टी-20 सीरीज का पहला मैच 1 अक्टूबर को खेला जाएगा।
जानकारी
कमिंस के नाम है दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक
कमिंस टी-20 विश्व कप 2024 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार दो हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने यह उपलब्धि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की थी। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 57 मैचों में 7.44 की इकॉनमी से 66 विकेट लिए हैं।