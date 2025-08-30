पैट कमिंस न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर रहेंगे, जानिए क्या है कारण

परेशानी

चोटों से जूझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2025-26 की गर्मियों से पहले तेज गेंदबाज लांस मॉरिस, स्पेंसर जॉनसन और बेन ड्वार्शुइस चोटों से जूझ रहे हैं। इससे कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड पर पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के लिए फिट रहने का दबाव बढ़ गया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड दौरे के 3 मैचों के टी-20 सीरीज का पहला मैच 1 अक्टूबर को खेला जाएगा।