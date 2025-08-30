LOADING...
DPL 2025: नितीश राणा और दिग्वेश राठी में बीच मैदान हुई तीखी बहस, देखें वीडियो
DPL 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुई झड़प (तस्वीर: एक्स/@DelhiPLT20)

लेखन भारत शर्मा
Aug 30, 2025
11:27 am
क्या है खबर?

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 में शुक्रवार रात को वेस्ट दिल्ली लायंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में बड़ा बवाल हो गया। अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी इस नॉकआउट मुकाबले में अपना आपा खो बैठे। तनाव दो अलग-अलग मौकों पर बढ़ा, पहले सुमित माथुर और कृष यादव के बीच झड़प हुई और बाद में नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच तीखी बहस हुई।

जंग

राणा और राठी के बीच हुई जुबानी जंग

राणा और राठी के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब लेग स्पिनर ने राणा के स्वीप करने के प्रयास के दौरान एक्शन करने के बाद गेंद नहीं फेंकी। यह रणनीति IPL 2025 में राठी के लिए कारगर रही थी। हालांकि, राणा को राठी का यह प्रयास रास नहीं आया। उन्होंने राठी के गेंदबाजी करने से पहले ही पीछे हटकर जवाबी हमला किया। वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान ने उन पर भड़कते हुए कहा, 'चल डालता रह चल'।

मजाक

राणा ने राठी के जश्न मनाने के तरीके का मजाक उड़ाया

अगली गेंद पर राणा ने रिवर्स स्वीप से राणी के गेंद पर छक्का जड़ा और अपने बल्ले पर नोटबुक में लिखे जश्न की नकल करके राठी का मजाक उड़ाया। इससे राठी भड़क गए और उन्होंने कुछ भद्दे शब्द कहे। मामला और बिगड़ गया जब राणा गुस्से में राठी की ओर दौड़ पड़े। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के अन्य खिलाड़ियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों खिलाड़ियों को अलग किया।

ट्विटर पोस्ट

परिणाम

राणा ने वेस्ट दिल्ली लायंस को दिलाई जीत

मैदान पर हुई बहस के बावजूद राणा ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ एलिमिनेटर में अपनी टीम को जीत दिलाई। उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों पर 8 चौके और 15 छक्कों की मदद से नाबाद 134 रनों की पारी खेली, जिससे वेस्ट दिल्ली लायंस ने 202 रनों का लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैच के 11वें ओवर में कृष यादव को आउट करने के बाद उनकी गेंदबाज सुमित माथुर से भी जुबानी जंग हुई, लेकिन मामला शांत हो गया।