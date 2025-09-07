मोहम्मद नवाज ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बने

गेंदबाजी अविश्वसनीय रही नवाज की गेंदबाजी नवाज ने अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर दरवेश रसूली (0) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपनी आखिरी गेंद पर अगले बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इसी क्रम में अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान का विकेट लेते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके बाद उन्होंने करीम जनत (0) और राशिद खान (17) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट लिए।

पाकिस्तानी हैट्रिक लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बने नवाज अपनी अविश्वसनीय गेंदबाजी के साथ नवाज पाकिस्तान की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले स्पिनर बने हैं। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की बात करें तो उनसे पहले फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन ऐसा कारनामा कर चुके थे। बता दें कि अशरफ ने 2017 में श्रीलंका में हैट्रिक ली थी। वहीं, हसनैन ने 2019 में श्रीलंका के ही विरुद्ध हैट्रिक लेने में सफलता हासिल की थी।

आंकड़े नवाज का अंतरराष्ट्रीय करियर नवाज ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया। उनके नाम अब 71 मैचों में 22.55 की औसत और 7.26 की इकॉनमी रेट के साथ 70 विकेट हो गए हैं। वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं। इस ऑलराउंडर ने बल्लेबाजी में 48 पारियों में 132.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 638 रन बनाए। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 45 रन रहा है।