साकिब खान ने शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका: डेब्यू टेस्ट में 7 विकेट लेकर साकिब खान ने बनाए ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 04:08 pm Nov 12, 202604:08 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज साकिब खान ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में शानदार गेंदबाजी की। पहली पारी में पाकिस्तान ने 434/9 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में श्रीलंका ने 5 विकेट पर 404 रन बना लिए थे। हालांकि, साकिब ने 7 विकेट लेकर चौथे दिन श्रीलंका की पारी 446 रन पर समेट दी। उन्होंने 130 रन देकर 7 विकेट हासिल किए और डेब्यू टेस्ट में कई रिकॉर्ड्स बनाए।