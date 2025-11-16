पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में श्रीलंका को हराकर किया क्लीन स्वीप, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज को पाकिस्तान ने 3-0 से अपने नाम कर लिया। पहले मुकाबले में उसे 6 रन और दूसरे मैच में 8 विकेट से जीत मिली थी। श्रीलंका ने तीसरे मुकाबले में 212 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और पूरी टीम 45.2 ओवर में 211 रन ही बना पाई। सदीरा समाविक्रमा के बल्ले से सबसे ज्यादा 48 रन निकले। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में फखर जमान (55) और मोहम्मद रिजवान (61*) की पारियों के दम पर पाकिस्तान को जीत मिल गई।

गेंदबाजी ऐसी रही वसीम की गेंदबाजी वसीम ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 47 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4.70 की रही। अब तक इस खिलाड़ी ने 25 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 27.46 की औसत से 41 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में 1 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/36 का रहा है। श्रीलंका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 3 मुकाबलों में 4 विकेट लिए हैं।

कमाल पाकिस्तान के अन्य गेंदबाजों ने भी किया कमाल शाहीन अफरीदी ने 7.2 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन ओवर के साथ 36 रन देकर 1 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.90 की रही। हारिस रऊफ ने 9 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए। फैसल अकरम ने 10 ओवर गेंदबाजी करते हुए 42 रन देकर 2 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.20 की रही। फहीम अशरफ ने 9 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट लिए।

अर्धशतक फखर जमान ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी फखर ने 45 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 122.22 की रही। ये उनके वनडे करियर का 19वां अर्धशतक रहा। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और इसकी 12 पारियों में 41.41 की औसत से 497 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78 रन रहा है। फखर ने कुल 92 वनडे खेले हैं और 3,816 रन बनाए हैं।