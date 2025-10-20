पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: शान मसूद शतक से चूके, पूरे किए अपने 2,500 टेस्ट रन

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विरुद्ध सीरीज के दूसरे टेस्ट में 87 रन की उम्दा पारी खेली। यह अपने टेस्ट करियर के 7वें और प्रोटियाज टीम के विरुद्ध दूसरे टेस्ट शतक से चूक गए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 2,500 रन का आंकड़ा पार किया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही मसूद की पारी पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट 35 रन के स्कोर पर इमाम उल हक (17) के रूप में खोया। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए मसूद ने पारी को संभालने का सफल प्रयास किया। टिककर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 83 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने अब्दुल्ला शफीक (57) के साथ मिलकर 111 रन जोड़े। पहले दिन के आखिरी सत्र के दौरान वह 87 रन बनाकर आउट हुए।

आंकड़े मसूद ने पूरे किए अपने 2,500 टेस्ट रन मसूद ने साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 44 टेस्ट की 83 पारियों में 31.09 की औसत से 2,550 रन अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 13 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 156 रन का रहा है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 686 रन बनाए हैं।