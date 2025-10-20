न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: आदिल राशिद ने दूसरे टी-20 में लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 65 रन से करारी शिकस्त दी। क्राइस्टचर्च में जीत के लिए मिले 237 रन के विशाल स्कोर का पीछा करते हुए कीवी टीम 171 रन पर ढेर हो गई। मेजबान टीम को समेटने में आदिल राशिद की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 4 विकेट लिए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी शानदार रही राशिद की गेंदबाजी राशिद ने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट (39) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इस अनुभवी लेग स्पिनर ने बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही पिच पर बेहतरीन गेंदबाजी की और इसके बाद डेरिल मिचेल (9), जेम्स नीशम (17) और मिचेल सैंटनर (36) को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 8 की इकॉनमी रेट से 32 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।

जानकारी राशिद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राशिद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 15 मैचों में 30.20 की औसत के साथ 15 ही विकेट लिए हैं। इस टीम के विरुद्ध उन्होंने पहली बार 4 विकेट लिए हैं।

आंकड़े शानदार चल रहा है राशिद का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर राशिद ने 2009 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक इंग्लैंड की ओर से 133 मैच खेले हैं, इसकी 127 पारियों में 23.93 की औसत और 7.48 की इकॉनमी रेट के साथ 145 विकेट लिए हैं। वह इंग्लैंड से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वह किसी भी पारी में 5 विकेट हॉल नहीं ले सके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।