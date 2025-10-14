जोश इंग्लिश और एडम जैम्पा भारत के खिलाफ पहले वनडे से हुए बाहर, जानिए कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश और स्पिनर एडम जैम्पा पहले वनडे से बाहर हो गए हैं। दरअसल, इंग्लिश पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं और वह उससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं। इसी तरह जैम्पा ने पारिवारिक कारणों के चलते पहले वनडे से नाम वापस ले लिया है।
मौका
इंग्लिश की जगह जोश फिलिप को मिला मौका
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के अनुसार, चोटिल इंग्लिश की जगह विकेटकीपिंग की जिम्मेदार जोश फिलिप को सौंपी जाएगी। फिलिप कलई में फ्रैक्चर के कारण टीम से बाहर हुए ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की जगह न्यूजीलैंड में टी-20 सीरीज में टीम में शामिल हुए थे। वह इंग्लिश के बाहर होन के कारण 2021 में ऑस्ट्रेलिया के वेस्टइंडीज दौरे के बाद से अपना पहला वनडे मैच खेलने के लिए तैयार हैं। उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
जगह
जैम्पा की जगह मैथ्यू कुहनेमैन को मिली जगह
CA के प्रवक्ता ने बताया कि इंग्लिश की 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे के लिए वापसी की उम्मीद है। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण के दौरान दाहिनी पिंडली में चोट लगने के बाद 19 सितंबर से मैदान से बाहर हैं। मैथ्यू कुहनेमैन की जैम्पा की जगह टीम में वापसी हुई है और वह 2022 के बाद से अपना पहला वनडे मैच खेल सकते हैं, जबकि टीम में ऑलराउंडर मैट शॉर्ट और कूपर कोनोली अन्य स्पिनर हैं।