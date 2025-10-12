पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, लाहौर टेस्ट: पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दिखाया दम, ऐसा रहा पहला दिन

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रविवार से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में शुरू हुई सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन बल्लेबाजों के दम पर मजबूती हासिल कर ली है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 313 रन बना लिए थे। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (62*) और आघा सलमान (52*) क्रीज पर डटे हुए हैं। आइए पहले दिन के खेल पर नजर डालते हैं।

वापसी पाकिस्तान ने खराब शुरुआत के बाद की वापसी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम को 2 रन के स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक (2) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद इमाम-उल-हक (93) और कप्तान शान मसूद (76) ने अफ्रीकी तेज और स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। दोनों 161 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। उसके बाद बाबर आजम (23) और सऊद शकील (0) जल्दी आउट हो गए। बाद में रिजवान और सलमान ने विकेट नहीं गिरने दिए।

बल्लेबाजी इमाम ने जड़ा 10वां टेस्ट अर्धशतक पाकिस्तान के लिए इमाम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट करियर का 10वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ दूसरा अर्धशतक जड़ा। हालांकि, वह महज 7 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए। वह 153 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब 25 टेस्ट की 47 पारियों में 38.00 से अधिक की औसत से 1,661 रन हो गए हैं। इसमें 10 अर्धशतक के अलावा 3 शतक भी शामिल हैं।

अर्धशतक मसूद ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ जड़ा चौथा अर्धशतक कप्तान मसूद ने भी अपने टेस्ट करियर का 12वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ चौथा अर्धशतक जड़ा, जिसे उन्होंने 93 गेंदों में पूरा किया। वह अपनी पारी में 147 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब 43 टेस्ट की 81 पारियों में 30.70 की औसत से 2,456 रन हो गए हैं। इसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 156 रन का रहा है।

रिकॉर्ड इमाम और मसूद ने बनाया साझेदारी का यह रिकॉर्ड इमाम और मसूद के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 161 रन की साझेदारी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में दूसरे विकेट के लिए पाकिस्तान की ओर से संयुक्त रूप से सबसे बड़ी साझेदारी बन गई हैं। इस जोड़ी ने कामरान अकमल और यूनिस खान के रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिन्होंने साल 2007 में इसी मैदान पर 161 रन की साझेदारी निभाई थी। यह इमाम और मसूद के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी साझेदार भी है।

बल्लेबाजी रिजवान और सलमान ने भी दिखाया कौशल पाकिस्तान के 199 पर 5 विकेट गिरने के बाद रिजवान और सलमान ने मोर्चा संभाला और प्रोटियाज गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई मौका नहीं दिया। इस दौरान दिन का खेल खत्म होने तक रिजवान 107 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी तरह सलमान 83 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद हैं। इस जोड़ी पर पाकिस्तान की उम्मीदें टिकी हुई हैं।