भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: प्रतीका रावल ने महिला वनडे विश्व कप में जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: प्रतीका रावल ने महिला वनडे विश्व कप में जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (75) खेली। यह उनके वनडे करियर का 7वां और वनडे विश्व कप में पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 69 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम को बेहद मजबूत शुरुआत मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
ऐसी रही रावल की पारी और साझेदारी
टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को रावल और स्मृति मंधाना (80) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 147 गेंदों में 155 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। इस दौरान रावल ने संयमित बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में तेजी से रन बनाने में प्रयास में आउट हो गईं। वह 96 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।
रिकॉर्ड
मंधाना और रावल ने बनाया साझेदारी का रिकॉर्ड
मंधाना और रावल ने महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी (155 रन) का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इंग्लैंड की कैरोलिन एटकिंस और सारा टेलर द्वारा 2009 में की गई 119 रनों की साझेदारी के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी अन्य जोड़ी ने 110 रनों की साझेदारी भी नहीं की है। इस साझेदारी ने ही भारतीय टीम को मजबूती दी है।
करियर
कैसा रहा है रावल का वनडे करियर?
रावल ने साल 2024 में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 21 मैचों में 49.01 की औसत और 82.38 की स्ट्राइक रेट से 982 रन बनाने में सफल रही हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 154 रन का रहा है। वह 11 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लेने में भी सफल रही हैं।