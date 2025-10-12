भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: प्रतीका रावल ने महिला वनडे विश्व कप में जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी ऐसी रही रावल की पारी और साझेदारी टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को रावल और स्मृति मंधाना (80) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 147 गेंदों में 155 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। इस दौरान रावल ने संयमित बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में तेजी से रन बनाने में प्रयास में आउट हो गईं। वह 96 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

रिकॉर्ड मंधाना और रावल ने बनाया साझेदारी का रिकॉर्ड मंधाना और रावल ने महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी (155 रन) का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इंग्लैंड की कैरोलिन एटकिंस और सारा टेलर द्वारा 2009 में की गई 119 रनों की साझेदारी के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी अन्य जोड़ी ने 110 रनों की साझेदारी भी नहीं की है। इस साझेदारी ने ही भारतीय टीम को मजबूती दी है।