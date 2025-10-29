पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: कॉर्बिन बॉश ने पहले टी-20 में लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

प्रदर्शन बॉश ने चटकाए 4 विकेट दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बॉश ने बाबर आजम को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बाबर अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद उन्होंने सलमान आघा (2), शाहीन अफरीदी (4) और नसीम शाह (9) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 3.50 की इकॉनमी रेट के साथ 14 रन देते हुए ये 4 सफलताएं हासिल की।

आंकड़े ऐसा है बॉश का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर बॉश ने अपने युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 14 विकेट चटकाए हैं। इस मैच से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन (3/20) रहा था। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 8 पारियों में सिर्फ 44 रन बनाए हैं। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 2025 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।