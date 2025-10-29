पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: कॉर्बिन बॉश ने पहले टी-20 में लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: कॉर्बिन बॉश ने पहले टी-20 में लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 55 रन से करारी शिकस्त दी। रावलपिंडी में हुए मैच में जीत के लिए मिले 195 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 139 पर सिमट गई। मेहमान टीम की इस जीत में कॉर्बिन बॉश ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। आइए उनकी गेंदबाजी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
बॉश ने चटकाए 4 विकेट
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बॉश ने बाबर आजम को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बाबर अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद उन्होंने सलमान आघा (2), शाहीन अफरीदी (4) और नसीम शाह (9) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 3.50 की इकॉनमी रेट के साथ 14 रन देते हुए ये 4 सफलताएं हासिल की।
आंकड़े
ऐसा है बॉश का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
बॉश ने अपने युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 14 विकेट चटकाए हैं। इस मैच से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन (3/20) रहा था। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 8 पारियों में सिर्फ 44 रन बनाए हैं। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 2025 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम
मेहमान टीम ने पावरप्ले ओवरों में 74/1 का स्कोर बनाया। इस बीच क्विंटन डिकॉक 13 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हेंड्रिक्स ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा जॉर्ज लिंडे (36) और टोनी डी जोरजी (33) ने उम्दा पारियां खेलते हुए टीम को 194/9 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में साहिबजादा फरहान (24) और सैम अयूब (37) अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। इसके बाद अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम 139 रन पर सिमट गई।