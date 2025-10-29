दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी-20 में पाकिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 55 रन से हराते हुए सीरीज में बढ़त हासिल की। रावलपिंडी स्टेडियम में हुए मैच में प्रोटियाज टीम ने पहले खेलते हुए 194/9 का स्कोर बनाया, जिसमें रीजा हेंड्रिक्स ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए 139 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीका की टीम
मेहमान टीम ने पावरप्ले ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 74/1 का स्कोर बनाया। इस बीच क्विंटन डिकॉक 13 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हेंड्रिक्स ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा जॉर्ज लिंडे (36) और टोनी डी जोरजी (33) ने उम्दा पारियां खेलते हुए अच्छा स्कोर बनाया। जवाब में साहिबजादा फरहान (24) और सैम अयूब (37) अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। इसके बाद अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम को शिकस्त मिली।
रीजा हेंड्रिक्स
रीजा हेंड्रिक्स ने लगाया 18वां अर्धशतक
हेंड्रिक्स ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां अर्धशतक लगाया। वह 40 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्होंने डी जोरजी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 49 रन भी जोड़े। इस सलामी बल्लेबाज ने 85 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 29.87 की औसत और 130.61 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,449 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक भी लगाया है।
कॉर्बिन बॉश
कॉर्बिन बॉश ने गेंदबाजी में किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बॉश ने बाबर आजम को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बाबर अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद उन्होंने सलमान आघा (2), शाहीन अफरीदी (4) और नसीम शाह (9) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 3.50 की इकॉनमी रेट के साथ 14 रन देते हुए ये 4 सफलताएं हासिल की।