दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी-20 में पाकिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीका की टीम मेहमान टीम ने पावरप्ले ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 74/1 का स्कोर बनाया। इस बीच क्विंटन डिकॉक 13 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हेंड्रिक्स ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा जॉर्ज लिंडे (36) और टोनी डी जोरजी (33) ने उम्दा पारियां खेलते हुए अच्छा स्कोर बनाया। जवाब में साहिबजादा फरहान (24) और सैम अयूब (37) अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। इसके बाद अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम को शिकस्त मिली।

रीजा हेंड्रिक्स रीजा हेंड्रिक्स ने लगाया 18वां अर्धशतक हेंड्रिक्स ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां अर्धशतक लगाया। वह 40 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्होंने डी जोरजी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 49 रन भी जोड़े। इस सलामी बल्लेबाज ने 85 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 29.87 की औसत और 130.61 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,449 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक भी लगाया है।