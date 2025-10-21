रावलपिंडी टेस्ट: ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जोरजी ने लगाए अर्धशतक, ऐसा रहा दूसरा दिन

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए। जवाब में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक प्रोटियाज टीम ने 4 विकेट खोकर 185 रन बनाए। मेहमान टीम से ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जोरजी (55) ने अर्धशतक लगाए। फिलहाल क्रीज पर स्टब्स (68) और काइल वेरेन (10) बने हुए हैं। आइए आज के खेल पर नजर डालते हैं।

पाकिस्तान पहले सत्र के दौरान सिमटी पाकिस्तानी टीम कल के स्कोर 259/5 से आगे खेलने उतरी पाकिस्तानी टीम को छठा झटका सलमान आघा के रूप में लगा। उनके आउट होने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम के विकेटों का पतझड़ सा लग गया और पूरी टीम पहले सत्र के दौरान ही सिमट गई। पहले दिन 42 रन के स्कोर पर नाबाद रहने वाले सऊद शकील 66 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका से केशव महाराज ने 7 विकेट लिए।

महाराज शानदार रही महाराज की गेंदबाजी महाराज ने पाकिस्तान को 167 रन के कुल स्कोर पर बाबर आजम (16) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने शान मसूद (66), आघा सलमान (45), सऊद शकील (66), शाहीन अफरीदी (0), शज्जाद खान (5) और आसिफ अफरीदी (4) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। महाराज में पारी में कुल 42.4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 5 मेडन के साथ 102 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

उपलब्धि महाराज ने टेस्ट में चौथी बार लिए पारी में 7 विकेट यह चौथा मौका था जब महाराज ने टेस्ट पारी में 7 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 9/129 का था, जो इस प्रारूप में दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बाएं हाथ के स्पिनर ने टेस्ट मैचों में सबसे जयादा बार 7 से अधिक विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के मामले में पूर्व स्पिनर जोसेफ टेफील्ड की बराबरी की है। किसी अन्य प्रोटियाज गेंदबाज ने 3 बार भी ऐसा नहीं किया।

दक्षिण अफ्रीका ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की पारी दक्षिण अफ्रीका को रयान रिकेल्टन (14) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान एडेन मार्करम (32) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। इसके बाद स्टब्स और जोरजी ने अर्धशतक लगाते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया। मैच की समाप्ति से कुछ समय पहले जोरजी 55 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अगले बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस अपना खाता भी नहीं खोल सके। अभी पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीकी टीम 148 रन से पीछे हैं।