दूसरा वनडे: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ स्पिनरों से करवाएं 50 ओवर, बनाया विश्व रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने शेर-ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज ने मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए पूरे 50 ओवर स्पिनरों से करवाए। यह वनडे इतिहास में पहली बार है जब किसी टीम ने पूरे 50 ओवर स्पिनरों से कराए हों। इसके चलते बांग्लादेश की टीम 213/7 का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।