दूसरा वनडे: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ स्पिनरों से करवाएं 50 ओवर, बनाया विश्व रिकॉर्ड

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने शेर-ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज ने मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए पूरे 50 ओवर स्पिनरों से करवाए। यह वनडे इतिहास में पहली बार है जब किसी टीम ने पूरे 50 ओवर स्पिनरों से कराए हों। इसके चलते बांग्लादेश की टीम 213/7 का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को पीछे छोड़

वेस्टइंडीज ने इस मामले में श्रीलंका क्रिकेट टीम को पीछे छोड़ दिया। उसने साल 1996 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, साल 1998 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ और साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए वनडे मैचों में 44-44 ओवर स्पिनरों से कराए थे। वेस्टइंडीज ने इस मैच में स्पिनरों के रूप में अकील होसेन (2/41), रोस्टन चेज (0/44), खैरी पियरे (0/43), गुडाकेश मोती (3/65) और एलिक अथानाजे (2/14) का इस्तेमाल किया।

बल्लेबाजी

कैसी रही बांग्लादेश की पारी?

वेस्टइंडीज के स्पिनरों के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज बंधे हुए नजर आए और खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। यही कारण रहा टीम का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जड़ पाए। टीम के लिए सौम्य सरकार ने सर्वाधिक 45 रनों की पारी खेली। उनके अलावा रिशाद हुसैन ने नाबाद 39, मेहदी हसन मिराज ने 32 और नुरूल हुसैन ने 23 रनों की पारी खेली। इससे टीम 7 विकेट पर 213 रन ही बना पाई।