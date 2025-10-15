पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 93 रन से हराते हुए 2 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। लाहौर टेस्ट में जीत के लिए मिले 277 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम अपनी दूसरी पारी में 183 रन पर सिमट गई। दिलचस्प रूप से पाकिस्तान ने 2021 के बाद दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट में हराने में सफलता हासिल की है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 378 रन बनाए थे। मेजबान टीम से इमाम उल हक और आघा सलमान ने 93-93 रन की पारियां खेली। इसके जवाब में प्रोटियाज टीम की पारी टोनी डी जोरजी के शतक (104) की मदद से 269 रन पर सिमट गई। बढ़त हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 167 रन पर ढेर हुई। शाहीन (4/33) और नोमान (4/79) की घातक गेंदबाजी के चलते दक्षिण अफ्रीकी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

शतक टोनी डी जोरजी ने लगाया अपना दूसरा टेस्ट शतक दक्षिण अफ्रीका ने जब 80 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब जोरजी क्रीज पर आए। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और एक छोर से निरंतर रन बनाना जारी रखा। मैच के तीसरे दिन के पहले सत्र के दौरान उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्होंने रयान रिकेलटन (71) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी भी की।

गेंदबाजी मुथुसामी ने मैच में लिए कुल 11 विकेट पाकिस्तान की पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले मुथुसामी ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। वह टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट हॉल लेने वाले चौथे प्रोटियाज स्पिनर बने हैं। ह्यूग टेफील्ड ने 1952 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 13/165 और 1957 में इंग्लैंड के खिलाफ 13/192 के आंकड़े दर्ज किए थे। उसके बाद 2003 में पॉल एडम्स ने बांग्लादेश के खिलाफ 10/106 और 2018 में केशव महाराज ने श्रीलंका के खिलाफ 12/283 के आंकड़े दर्ज किए थे।

नोमान नोमान अली ने मुकाबले में लिए कुल 10 विकेट पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ने मैच में कुल 10 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पाकिस्तान की पहली पारी में 35 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 112 रन देते हुए ये 6 विकेट चटकाए। दूसरी पारी में उन्होंने 79 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की। उन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिलाकर कुल तीसरी बार 10 या अधिक विकेट लेने का कारनामा किया।