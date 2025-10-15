पाकिस्तान की जीत के बाद ऐसी है WTC की अंक तालिका, भारतीय टीम को हुआ नुकसान
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 93 रन से हराया। लाहौर टेस्ट में जीत के लिए मिले 277 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम अपनी दूसरी पारी में 183 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही पाकिस्तानी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में फायदा पहुंचा है। आइए WTC की तालिका पर एक नजर डालते हैं।
पाकिस्तान
पाकिस्तानी टीम दूसरे स्थान पर पहुंची
WTC के मौजूदा चक्र में यह पाकिस्तान का पहला ही मैच था, जिसमें उन्हें जीत मिली है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान WTC 2025-2027 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस चक्र में पाकिस्तान से आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम मौजूद है। बता दें कि कंगारू टीम ने इस चक्र में अब तक तीनों मैच जीते हैं। तीसरे पायदान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम मौजूद है, जिसने 1 मैच जीता है और 1 मैच ड्रॉ रहा है।
भारत
भारत को हुआ नुकसान
भारतीय टीम ने इस चक्र में अब तक कुल 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत दर्ज की है और सिर्फ 2 में हार झेली है। इसके अलावा 1 टेस्ट ड्रॉ रहा है। भारतीय टीम फिलहाल 61.90 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है। पाकिस्तान की जीत के बाद भारतीय टीम को 1 पायदान का नुकसान हुआ है। भारत को अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है।
पाकिस्तान
इस तरह से जीती पाकिस्तानी टीम
पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 378 रन बनाए थे। मेजबान टीम से इमाम उल हक और आघा सलमान ने 93-93 रन की पारियां खेली। इसके जवाब में प्रोटियाज टीम की पारी टोनी डी जोरजी के शतक (104) की मदद से 269 रन पर सिमट गई। बढ़त हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 167 रन पर ढेर हुई। शाहीन (4/33) और नोमान (4/79) की घातक गेंदबाजी के चलते दक्षिण अफ्रीकी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने नहीं खोला जीत का खाता
दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने मौजूदा WTC चक्र में अब तक 1 भी जीत दर्ज नहीं की है। कैरेबियाई टीम ने WTC 2025-2027 में अब तक अपने सभी पांचों मैच हारे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपना इकलौता मैच हारा है। छठे स्थान पर मौजूद बांग्लादेश ने इस चक्र में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 मैच हारा है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। पांचवें स्थान पर मौजूद इंग्लैंड के 43.33 प्रतिशत अंक हैं।