जुबीन गर्ग मामला: आरोपियाें को बक्सा जेल भेजने से भड़के प्रशंसक, शुरू किया विरोध प्रदर्शन

जुबीन गर्ग मामला: आरोपियाें को बक्सा जेल भेजने से भड़के प्रशंसक, शुरू किया विरोध प्रदर्शन
क्या है खबर?
जुबीन गर्ग मामले में नया मोड़ आ गया है। गायक के प्रशंसकों ने असम की बक्सा जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन और पथराव करते हुए राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दरअसल, पुलिस हिरासत में लिए गए 7 में से 5 आरोपियों काे अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 15 अक्टूबर को पुलिस जब आरोपियों को बक्सा जेल लेकर पहुंची, तो प्रशंसक भड़क गए और प्रदर्शन करने लगे।
प्रदर्शन
जेल में मौजूद हैं कई सुविधाएं
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि गायक जुबीन के प्रशंसक, आरोपियों को मुशालपुर स्थित बक्सा जेल भेजने के पुलिस के फैसले से खफा हैं। प्रशंसकों का कहना है कि ये एक नवनिर्मित परिसर है, जहां कोई भी कैदी नहीं है। जेल में कई सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस बात से नाराज होकर प्रशंसकों ने जेल के बाहर प्रदर्शन करते हुए पत्थर और चप्पलें फेंकी, जिससे वहां मौजूद कुछ लोग घायल हो गए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Guwahati, Assam: Tension gripped Baksa District Jail after vehicles carrying the five accused in the Zubeen Garg death case were attacked by a crowd. The situation quickly escalated into chaos, leaving policemen, local journalists, and several residents injured in the clash.… pic.twitter.com/i632easqKr— IANS (@ians_india) October 15, 2025