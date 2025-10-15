महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए

अब राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले- पूरी मतदाता सूची भ्रष्ट है

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों में शामिल हो गई है। बुधवार को मुंबई में शिवसेना, NCP और कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में MNS प्रमुख राज ठाकरे ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आयोग पर राजनीतिक पार्टियों के साथ सटीक और पूरी मतदाता सूची साझा न करके अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने का आरोप लगाया।