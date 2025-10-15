अब राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले- पूरी मतदाता सूची भ्रष्ट है
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों में शामिल हो गई है। बुधवार को मुंबई में शिवसेना, NCP और कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में MNS प्रमुख राज ठाकरे ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आयोग पर राजनीतिक पार्टियों के साथ सटीक और पूरी मतदाता सूची साझा न करके अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने का आरोप लगाया।
हमला
बरसे ठाकरे, कहा- मतदाता सूची में सुधार के बिना चुनाव न हो
राज ठाकरे ने कहा कि आयोग का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है न की राजनीतिक पाटियों से मतदाता डेटा छिपाना। उन्होंने 2024 की मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाते हुए इसे भ्रष्ट और विसंगतियों से भरा बताया और कहा कि अगर आयोग सूची भी साझा नहीं कर रहा है, तो पहला घोटाला यहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी सूची भ्रष्ट और मजाक है, मतदाता सूची में सुधार होने तक चुनाव न कराए जाएं।
उदाहरण
राज ठाकरे ने 2 मामले पेश किए
राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मामले पेश किए, जिसमें एक 2024 के चुनावों से पहले का और दूसरा बाद का है। दोनों मामलों में वोट का अंतर दिखा है। MNS प्रमुख ने कहा कि राजनीतिक दलों को जवाब देने के लिए 8 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन इन मामलों में 6 से 8 महीने लग गए हैं। कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे, NCP नेता जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने भी अपनी बात रखी।