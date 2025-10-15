LOADING...
दिग्गज अभिनेत्री और डांसर मधुमती का निधन, बॉलीवुड सितारों ने दी भावुक श्रद्धांजलि
अभिनेत्री और डांसर मधुमती का निधन (तस्वीर: एक्स/@VinduDaraSingh)

दिग्गज अभिनेत्री और डांसर मधुमती का निधन, बॉलीवुड सितारों ने दी भावुक श्रद्धांजलि

Oct 15, 2025
04:45 pm
Oct 15, 2025
04:45 pm
क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से जुड़ी एक और बुरी खबर आई है। सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और बेहतरीन डांसर मधुमती का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने नींद में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुमती की मौत का कारण अज्ञात है, लेकिन इस खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि कुछ घंटे पहले ही टीवी के मशहूर अभिनेता पंकज धीर के निधन की खबर आई थी।

श्रद्धांजलि

जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कार

पैपराजी पेज विरल भयानी की पोस्ट के मुताबिक, अभिनेत्री मधुमती का अंतिम संस्कार 15 अक्टूबर को ओशिवारा श्मशान घाट पर किया जाएगा। अभिनेता अक्षय कुमार ने मधुमती के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'मेरी पहली और हमेशा के लिए गुरू। डांस के बारे में मैंने जो सीखा, वो आपके चरणों में सीखा है, मधुमती जी। हर अदा, हर एक्सप्रेशन में आपकी याद हमेशा साथ रहेगी। ओम शांति।'

ट्विटर पोस्ट

जानकारी

विंदू दारा सिंह ने दी श्रद्धांजलि

अभिनेत्री मधुमती को श्रद्धांजलि देते हुए विंदू दारा सिंह ने लिखा, 'हमारी गुरू और मार्गदर्शक, मधुमती जी की आत्मा को शांति मिले। हम में से कई लोगों ने इस महान इंसान से डांस सीखा। उनके प्यार और आशीर्वाद से भरपूर एक सुंदर जीवन जिया।'

ट्विटर पोस्ट

