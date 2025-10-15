अभिनेत्री और डांसर मधुमती का निधन (तस्वीर: एक्स/@VinduDaraSingh)

दिग्गज अभिनेत्री और डांसर मधुमती का निधन, बॉलीवुड सितारों ने दी भावुक श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह 04:45 pm Oct 15, 202504:45 pm

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से जुड़ी एक और बुरी खबर आई है। सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और बेहतरीन डांसर मधुमती का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने नींद में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुमती की मौत का कारण अज्ञात है, लेकिन इस खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि कुछ घंटे पहले ही टीवी के मशहूर अभिनेता पंकज धीर के निधन की खबर आई थी।