दिग्गज अभिनेत्री और डांसर मधुमती का निधन, बॉलीवुड सितारों ने दी भावुक श्रद्धांजलि
क्या है खबर?
मनोरंजन जगत से जुड़ी एक और बुरी खबर आई है। सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और बेहतरीन डांसर मधुमती का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने नींद में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुमती की मौत का कारण अज्ञात है, लेकिन इस खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि कुछ घंटे पहले ही टीवी के मशहूर अभिनेता पंकज धीर के निधन की खबर आई थी।
श्रद्धांजलि
जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कार
पैपराजी पेज विरल भयानी की पोस्ट के मुताबिक, अभिनेत्री मधुमती का अंतिम संस्कार 15 अक्टूबर को ओशिवारा श्मशान घाट पर किया जाएगा। अभिनेता अक्षय कुमार ने मधुमती के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'मेरी पहली और हमेशा के लिए गुरू। डांस के बारे में मैंने जो सीखा, वो आपके चरणों में सीखा है, मधुमती जी। हर अदा, हर एक्सप्रेशन में आपकी याद हमेशा साथ रहेगी। ओम शांति।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
My first and forever guru. Everything I know about dance, I learnt at your feet, Madhumati ji. Har ada, har expression mein aapki yaad hamesha saath rahegi. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/Vo288LSMRZ— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 15, 2025
जानकारी
विंदू दारा सिंह ने दी श्रद्धांजलि
अभिनेत्री मधुमती को श्रद्धांजलि देते हुए विंदू दारा सिंह ने लिखा, 'हमारी गुरू और मार्गदर्शक, मधुमती जी की आत्मा को शांति मिले। हम में से कई लोगों ने इस महान इंसान से डांस सीखा। उनके प्यार और आशीर्वाद से भरपूर एक सुंदर जीवन जिया।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Rest in peace our teacher and guide #Madhumati ji. A beautiful life led filled with love and blessings from so many of us who learnt dancing from this legend 🙏🏻 pic.twitter.com/eRRZ3W1LOx— Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) October 15, 2025