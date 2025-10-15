शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना, शुभमन गिल की कप्तानी में होगी पहली वनडे सीरीज

लेखन Manoj Panchal 12:12 pm Oct 15, 202512:12 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है। इस दौरे पर शुभमन गिल पहली बार वनडे टीम की कमान संभालेंगे। भारत 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद यह भारत की पहली वनडे सीरीज है। टीम में अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।