भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना, शुभमन गिल की कप्तानी में होगी पहली वनडे सीरीज
शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन Manoj Panchal
Oct 15, 2025
12:12 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है। इस दौरे पर शुभमन गिल पहली बार वनडे टीम की कमान संभालेंगे। भारत 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद यह भारत की पहली वनडे सीरीज है। टीम में अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।

अंतिम सीरीज

अंतिम बार 2021-22 में खेली थी वनडे सीरीज

भारत ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में 2021-22 सीजन में वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। तब से टीम में बड़े बदलाव हुए हैं। उस समय कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे। टीम में शिखर धवन, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी भी शामिल थे। इस बार टीम में चहल और शमी को जगह नहीं मिली है, वहीं सलामी बल्लेबाज धवन क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

ट्विटर पोस्ट

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना

शेड्यूल 

कब खेले जाएंगे मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसी तरह 5 टी-20 अंतराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा, दूसरा मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न, तीसरा 2 नवंबर को होबार्ट, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट और 5वां मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा।

टीम 

ऐसी है भारतीय टीम

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ध्रुव जुरेल। टी-20 सीरीज के लिए टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा।