पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम ने पूरे किए अपने 3,000 टेस्ट रन, जानिए उनके आंकड़े 

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ लाहौर टेस्ट के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी पहली पारी में 20 रन बनाए और इस दौरान टेस्ट करियर में अपने 3,000 रन पूरे किए। वह टेस्ट प्रारूप में प्रोटियाज टीम की ओर से इस आंकड़े तक पहुंचने वाले कुल 18वें बल्लेबाज बने। आइए टेस्ट क्रिकेट में उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे मार्करम लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 378 रन बनाए। जवाब में प्रोटियाज टीम से पारी की शुरुआत करने आए मार्करम सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने आउट होने से पहले 37 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 चौका लगाया। उन्होंने रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की। तेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में कप्तानी कर रहे मार्करम की पारी का अंत नोमान अली ने किया।

करियर ऐसा है मार्करम का टेस्ट करियर मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 47 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 85 पारियों में 3,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2017 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। पिछले साल मार्करम का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में अच्छा रहा था। उन्होंने 8 टेस्ट में 536 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।

आंकड़े घरेलू टेस्ट में 2,000 से अधिक रन बना चुके हैं मार्करम मार्करम ने अब तक दक्षिण अफ्रीका में 29 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 53 पारियों में 43.17 की औसत के साथ 2,202 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 152 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं। तटस्थ मैदानों पर उन्होंने 2 पारियों में 136 रन बनाए हैं। विदेशों में उन्होंने 30 पारियों में 650 से अधिक रन अपने नाम किए हैं। उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए हैं।