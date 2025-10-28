इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को मिला नाइटहुड सम्मान
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को उनके शानदार करियर के बाद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रिंसेस रॉयल ने विंडसर कैसल में एंडरसन को यह सम्मान दिया। वह सर इयान बॉथम, सर जेफ्री बॉयकॉट, सर एलेस्टेयर कुक और सर एंड्रयू स्ट्रॉस के साथ नाइट की उपाधि पाने वाले चुनिंदा इंग्लिश क्रिकेट दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
संन्यास
एंडरसन ने 2024 में लिया था संन्यास
पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज एंडरसन ने जुलाई 2024 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। वह लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी टेस्ट में खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 4 विकेट लिए थे। इसके बाद नाइटहुड के लिए एंडरसन को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए इस वर्ष की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में शामिल किया गया था।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Arise, Sir James Anderson! 🤩👏— Lancashire Cricket (@lancscricket) October 28, 2025
A special day for @jimmy9 as he received his knighthood from Princess Anne at Windsor Castle!
The greatest fast bowler to ever do it. 🐐
🌹 #RedRoseTogether pic.twitter.com/4H9MmTcQsk
टेस्ट
एंडरसन ने लिए थे 700 से अधिक टेस्ट विकेट
एंडरसन ने अपने टेस्ट करियर में 188 मैचों में 26.45 की औसत से 704 विकेट चटकाए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/42 विकेट का रहा है। वह टेस्ट प्रारूप में तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। दिलचस्प रूप से एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। एंडरसन से पहले श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न ही टेस्ट प्रारूप में 700 विकेट का आंकड़ा पार कर चुके थे।
जानकारी
टेस्ट में शीर्ष रैंक हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज हैं एंडरसन
फरवरी 2023 में एंडरसन ने गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पैट कमिंस को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तब वह 40 साल और 207 दिन की उम्र में टेस्ट में शीर्ष पर पहुंचे थे।
सक्रियता
पेशेवर क्रिकेट में सक्रिय हैं एंडरसन
संन्यास लेने के बावजूद एंडरसन खेल में सक्रिय बने हुए हैं और कथित तौर पर 2026 सीजन के लिए लंकाशायर के साथ एक साल के अनुबंध विस्तार पर बातचीत कर रहे हैं। 2025 के घरेलू सीजन के दौरान एंडरसन ने 6 काउंटी चैंपियनशिप मैच खेले। चोट के कारण उनका सीजन छोटा हो गया। उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय (2014 के बाद) में अपना पहला टी-20 मैच भी खेला, जिसमें उन्होंने विटैलिटी ब्लास्ट और मेन्स हंड्रेड में हिस्सा लिया।