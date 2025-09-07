पाकिस्तान ने त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 75 रन से हराया। शारजाह में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 141/8 का स्कोर बनाया। जवाब में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 66 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान से मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक लेते हुए कुल 5 विकेट लिए। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान (0) और सैम अयूब (17) अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। अनुभवी फखर जमान (27) और कप्तान सलमान आगा (25) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। आखिर में मोहम्मद नवाज ने 25 रन की उपयोगी पारी खेली। जवाब में नवाज की फिरकी के सामने अफगानिस्तानी बल्लेबाजों ने निरंतर विकेट खोए और पूरी टीम सिर्फ 15.5 ओवर में सिमट गई। अफगान टीम से राशिद खान ने सर्वाधिक 17 रन बनाए।

नवाज नवाज ने ली हैट्रिक बाएं हाथ के स्पिनर नवाज ने अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रसूली (0) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपनी आखिरी गेंद पर अगले बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इसी क्रम में उन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान का विकेट लेते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। आखिर में उन्होंने करीम जनत (0) और राशिद को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट लिए।

उपलब्धि टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बने नवाज अपनी अविश्वसनीय गेंदबाजी के साथ नवाज पाकिस्तान की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले स्पिनर बने हैं। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की बात करें तो उनसे पहले फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन ऐसा कारनामा कर चुके थे। बता दें कि अशरफ ने 2017 में श्रीलंका में हैट्रिक ली थी। वहीं, हसनैन ने 2019 में श्रीलंका के ही विरुद्ध हैट्रिक लेने में सफलता हासिल की थी।

जानकारी स्पिनरों पर निर्भर रहीं दोनों टीमें आज के मुकाबले में दोनों टीमों के स्पिनरों ने कुल 29.5 ओवर गेंदबाजी की। इससे ज्यादा स्पिनरों से गेंदबाजी सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच (30 ओवर, 2023) में कराई गई थी।